La genial conversación de WhatsApp de una alumna con su padre en plena graduación: "Esta fue la que me suspendió con un 4.9"

Estamos en época de exámenes, graduaciones, fin de las clases y llegada del verano. Los jóvenes inundan las redes sociales contando anécdotas que pasan en clase, en la universidad o el colegio.

Ya os contamos hace poco la historia de la chica que fue a su graduación vestida de novia y ahora es otra chica la que se ha vuelto viral con su graduación pero esta vez el culpable no ha sido el vestido.

La estudiante granadina @mariaajesus_11 ha compartido una divertida historia que ocurrió recientemente durante su graduación de la universidad y se ha vuelto viral en Twitter.

"Conversación con mi padre mientras me graduo", ha escrito en un tuit, junto a un pantallazo de WhatsApp, que ha superado las 150.000 reproducciones y ha acumulado 5.000 'me gusta'.

El padre de María Jesús, Blas, le escribió para avisarles de que ya estaban sentados, "Y fresquitos, uf", añadió con ironía ante el calor que hacía.

Después del discurso de una de las profesoras María Jesús le dice a su padre, al que tiene guardado en WhatsApp cariñosamente como 'My Canoso', que "esta fue la que me suspendió con un 4.9".

"No le he hecho palmas", le dice sincero su padre a lo que María dice 'así me gusta'.

La divertida conversación ha generado numerosos comentarios aplaudiendo el buen rollo entre esta chica y su padre. "Qué máquina", "Blas padreando" o "Podríamos ser mi madre y yo perfectamente", fueron algunas de las reacciones en Twitter.