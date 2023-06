Acude a su graduación de bachillerato vestida de novia y revienta TikTok

El mundo de las graduaciones escolares se nos está empezando a ir de las manos en España. Hace poco os contábamos la historia viral de una profesora que contaba que una de sus alumnas le contaba que no tenía dinero para el vestido de graduación y ahora sale la noticia de una chica que decidió ir a su graduación con un vestido de novia.

El vídeo publicado en TikTok por @marinmar.0 con el título "La que pueden puede. Y el que no, crítica" se ha vuelto viral superando, en el momento de publicación de esta noticia, los tres millones de reproducciones, los 200.000 likes y los 3.700 comentarios.

Mucha gente no da crédito a lo que está viendo y las imágenes han desatado un buen debate. "Pense que era una boda en un instituto, me parecía raro, pero no tanto como ir a tu graduación con traje de novia", "Está muy bien pero para una graduación no lo usaría" o "Es una boda? es una graduación? jamás lo sabremos", fueron sólo algunos de los comentarios que ha recibido esta tiktoker.

Marinmar, que se graduaba de segundo de bachillerato en el instituto I.E.S Alonso Quijano de Quintanar de la Orden, subió otro vídeo a su cuenta de TikTok acallando las críticas y explicando los motivos de su vestido.

"Para empezar no se trata ni de una boda, ni de una comunión, ni de un funeral, ni de absolutamente nada, se trata de mi graduación de segundo de bachillerato", empezó aclarando.

Con respecto al tema de su vestido ha aclarado que "lo elegí yo, lo compré yo y me lo puse porque quise, no para dar el cante, no para hacer ningún tipo de bombo".

"Si a ti te gusta ir como los demás olé tú, es tu problema, el mío no. Hoy en día muchísima gente se casa con vestidos negros, con vestidos azules y no por ser blanco significa que sea de boda", ha añadido

"Si no te ha gustado como he ido preocúpate por tu vestido de tu graduación o de tu futura graduación, preocúpate por ti no por mí, porque a mí, mi vestido me ha encantado", asegura MarinMar.

"Yo sabía a lo que me exponía y yo sabía que las críticas las iba a tener. Que es lo que pasa, que pongo como prioridad el sentirme yo bien conmigo misma en un momento tan especial a escucharte que no te ha gustado mi vestido", sentencia esta tiktoker orgullosa de su vestido de graduación y callando a todos los que han decidido criticarla o decir que no era apropiado.