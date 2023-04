El genial mensaje de un padre buscando canguro para la Feria de Abril: "No va a salir del cuarto mientras haya Wi-Fi"

La Feria de Abril se celebra en Sevilla del 23 de abril al 29 de abril en el Real de la Feria y son muchas las personas que necesitan encontrar gente que cuide de sus hijos durante esos días para poder disfrutarla con toda tranquilidad e intensidad.

Un padre sevillano llamado Manuel Marañón fue a Facebook, red social que todavía sigue teniendo sus usuarios, para colgar un particular anuncio lleno de arte. Lo hizo en un grupo de su barrio los Bermejales y se ha vuelto viral por lo ingenioso y divertido de su oferta.

Pantallazo del anuncio de Manuel Marañon | Facebook Manuel Marañón

"Buenos días, estoy buscando canguro para la Feria, 3 días, domingo 23, Lunes 24 y Miércoles 26. El resto de días ya me intentaré escapar yo solo", empezaba el mensaje que todo el mundo está compartiendo.

"Será desde las 14:30 h hasta 23:00 h, mas o menos y prometemos que al llegar a casa no vamos a darte la bara con acontecimientos, anécdotas y momentos acaecidos en el Real", explica sobre su oferta.

Además cuenta que el trabajo va a ser de lo más fácil porque se trataba de vigilar a su hijo “Al taliban que hay que cuidar es niño de 10 años y ya puede ser el fin del mundo, que no va a salir del cuarto mientras haya wi-fi y no quiebre fortnite”.

"Tendrás a tu disposición gazpacho, tortilla, filetitos empanados aparte de todos los canales y plataformas como Netflix, HBO, Prime, etc", dice sobre otras de las ventajas del trabajo.

"Si quieres pasar unos días inolvidables contesta a esta publicación y te llamamos para concretar precios, número de filetitos o si el gazpacho lo tomas con o sin huevo duro. Corred que me lo quitan de las manos. Gracias. Pd: esto es verdad ¿eh? En serio, que me veo que el gasto de la tintorería no ha servido para nada. Gracias otra vez", sentencia en su mensaje.

Muchas personas respondieron al mensaje pero Manuel no ha aclarado si ya tiene canguro. Claramente este padre tiene todo el arte y el ingenio sevillano como demuestra en este mensaje viral.