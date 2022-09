La guerra musical desatada por un tuit que dice que Quevedo tiene más talento que Freddie Mercury

Hay quienes aseguran que la música de antes, es mucho mejor que la actual. Sin embargo, los tiempos han cambiado y a día de hoy, hay una gran cantidad de artistas con mucho renombre que están haciendo historia en el universo musical.

Pero cuando se enfrenta a una de las mejores voces y personalidades de este ámbito como es Freddie Mercury, vocalista de Queen, con el cantante que más está triunfando en el panorama actual, Quevedo, la guerra está servida.

El origen de esta polémica ha sido un tuit de un usuario de Twitter, @vicvv_, que en forma de meme, subía una imagen de la estación de metro madrileña de Quevedo junto a la que escribía: "¿Freddie Mercury tiene una estación de metro? No. Queda claro quién tiene más talento".

El meme, que ya tiene más de 27 mil likes y más de mil retuits en solo unas horas, ha juntado una gran cantidad de comentarios y algunos, no se lo han tomado a humor.

El último tema de Quevedo, 'Quédate', lleva en el top 1 de canciones más escuchadas en España varias semanas. Sin embargo, esto no es suficiente para que se compare a este artista con la leyenda de Freddie Mercury. El usuario @0Yenoh contestaba, muy tajante, al meme: "Esto es broma...¿No? Que Freddie Mercury sea muy conocido actualmente lo dice todo... La buena música es la que se sigue escuchando a pesar de los años. Cada uno con sus gustos, pero no me compares el pedazo de artista que fue Freddie Mercury con Quevedo, quedas fatal".

Otra usuaria, @Yolailayola, escribía: "En su día llegué a leer que The Beatles no eran nadie y que solo copiaban el estilo de One Direction, así que ni me sorprendo ni me molesto en sacarles de su ignorancia..."

Sin embargo, el tuit de la estación de metro también ha dado lugar a irónicos comentarios, como el de la usuaria @Chriiissss3, que comentaba: "Hasta una ciudad".

"Y una calle también", como el tuit de @illmatu.