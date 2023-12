Le hackean el perfil de WhatsApp a su padre y las conversaciones que tiene con el estafador son brutales

La tuitera argentina @anaradoblep se ha vuelto viral al compartir la extraña situación que vivió su familia con un timador profesional. Un hacker se hizo con la cuenta de su padre y le mando mensajes a distintos miembros de la familia pidiéndoles dinero.

El hacker escribe a Ana preguntándole como está y diciéndole que necesita un favor: "Tengo que hacer un pago por transferencia, tenes para prestarme 168.000 pesos y te devuelvo en un ratito". A Ana no le sonó bien lo que le decía su padre pero no fue hasta que habló con su hermana y su primo que no empezó a atar cabos.

A su primo le pidió 70.000 pesos con la intención de devolvérselo "en un ratito" pero evidentemente nadie pico ni le envió ningún dinero a este estafador.

Su hermana no se enteró de lo que estaba pasando, a ella al parecer no le escribió el hacker: "¿Y por que no me escribe a mi? Estoy un poco ofendida".

Después de vacilar un rato el hacker estafador, le ha exigido de muy buena forma que devuelva el WhatsApp "al pobre tipo", en referencia a su padre. Pero el canalla le ha intentado pedir, a cambio, un pago y la joven ha respondido tajante: "No puedo, le tengo que comprar un calentador de agua".

El pequeño hilo que esta argentina, residente en Londres, publicó en Twitter ha sido reproducido casi 2.8 millones de veces acumulando 29.000 'me gusta'.

Mucha gente se pregunta en los comentariros como le han podido hackear el WhatsApp a su padre y Anita responde que "Te juro que no entiendo. ¡El tiene su celular todo normal!".