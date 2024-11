El hilo viral sobre cómo se siente un amarre: entre lo paranormal y lo inquietante

En un relato que mezcla lo paranormal con lo emocional, la usuaria de X @kezzo_yumyum ha narrado cómo experimentó lo que describe como un amarre realizado por su ex pareja. Según cuenta, todo comenzó con un cambio repentino en sus emociones: alguien que hasta entonces le era indiferente comenzó a invadir sus pensamientos de forma compulsiva. "De la nada, empecé a pensar en él, a romantizar cosas que nunca me habían importado", explicó. Esto se intensificó tras soñar con él en un escenario idealizado que no correspondía con su relación real. "En el sueño me vi en un espejo y supe que esa imagen no era mía", relató, describiendo la sensación como estar atrapada en una energía ajena.

Los efectos no se limitaron a lo emocional. La usuaria también mencionó síntomas físicos y psicológicos, como un impulso irrefrenable de contactarlo, acompañados de rechazo hacia personas con las que intentaba iniciar nuevas relaciones. Además, describió episodios de vacío emocional y un comportamiento compulsivo que comparó con una adicción. "Era como si todo en mi vida se desmoronara y una voz me dijera que la solución era estar con él", confesó.

Al buscar ayuda, descubrió que su ex había realizado un amarre con un trabajo muy elaborado. Según un santero que la ayudó, estos rituales pueden incluir prácticas tan extremas como enterrar muñecos personalizados o coser animales para sellar el vínculo energético. Aunque intentó varias limpiezas espirituales, los efectos siempre regresaban, lo que la llevó a buscar métodos más drásticos.

El hilo, que ha acumulado miles de interacciones, ha dividido a la comunidad. Algunos usuarios creen firmemente en este tipo de prácticas, mientras que otros lo ven como un relato entretenido pero ficticio. "No le den su nombre completo a nadie", concluyó con una mezcla de advertencia e ironía, dejando a todos reflexionando sobre los límites entre lo paranormal y lo real.