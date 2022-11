Hizo esta compra en Women's Secret y su novio se llevó la mayor decepción al verla

Hay muchas parejas a las que les encanta la lencería y la ropa interior bonita simplemente por mera estética, por comodidad o por añadir un elemento picante más a su vida sexual.

Una de las marcas más conocidas de ropa interior y lencería de nuestro país es Women’s Secret, pereneciente al grupo Tendam antes conocido como Cortefiel, pero lo que mucha gente no sabe es que también venden otras cosas.

Por eso cuando Ángela decidió hacer una compra un tanto inusual en la web de Women’s Secret no dudo en aprovechar la situación para gastarle una pequeña broma a su novio.

"Vaya decepción se va llevar", escribió en este tuit que ya acumula 50.000 me gusta, 3.000 retuits y 100 comentarios.

La tuitera granadina @angelamz_ compartió en Twitter un pantallazo de la conversación con su novio y una foto de lo que acaba de comprarse por internet.

"Me he comprao una cosa en woman secret pero no te voy a decir que es. Ya lo veras cuando me llegue, creo que no te lo esperas", escribe Angela a su novio por WhatsApp a lo que el responde con un emote y la frase “espero que sea sexy”.

Mientras su novio esperaba llegar a casa para encontrarse con que su novia se había comprado un conjunto de lencería al final se llevó una sorpresa para mal al descubrir que se trataba de un simple carrito de la compra.

Falta que Ángela nos cuente que reacción tuvo su novio cuando descubrió que se trataba de un carrito de la compra, lo que si que ha desvelado es que le "costó 12 euros al final entre descuento de la web y regalo de cumple que hace women secret"

"Seguro que me lo pide para comprar él. Voy a ser la más fashion del Mercadona", sentenció en varios comentarios a gente que reaccionó a su tuit viral.

