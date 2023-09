Hogar o cuartel militar: las estrictas normas que unos padres les han puesto a sus hijas y que han indignado a las redes

Cuando uno tiene hijos, es normal querer intentar educarles de la mejor forma posible y enseñarles a ser responsables con todo lo que hacen, para que cuando crezcan les cueste menos ser ordenador y organizarse. Pero, sin duda, hay ocasiones en las que algunos padres terminan siendo demasiado estrictos con estas ideas, y las llevan a un extremo que incluso parece que sus hijos estén viviendo en un cuartel militar.

Esta es la sensación que han tenido muchos usuarios después de leer unahoja con las normas que le han puesto unos padres a sus hijas, en las cuales detallan cada una de las tareas que tienen que hacer, y los castigos y recompensas que pueden recibir. Porque, aunque algunas de estas puedan parecer comprensibles, como puede ser el hecho de les pidan que recojan las cosas del baño después de utilizarlas, o que estén listas a la hora a la que tienen que salir cuando han quedado, hay otras que son demasiado extremas.

Este es el caso de la norma que indica que tienen que tener la habitación recogida los martes por la noche, porque, aunque de primeras parece una petición muy común, lo que sorprende es que los padres amenazan a sus hijas con cobrarles, Por tanto, si alguno de los cuartos no está bien recogido para la fecha establecida, les harán pagar por el tiempo que la limpiadora tenga que pasar arreglando su habitación.

Además, también les exigen que se encarguen de varias tareas del hogar, como puede ser la de recoger la cocina después de comer, algo de lo que se tiene que encargar la hija que ese día no tenga que sacar a pasear al perro. Y, por si el castigo anterior no fuera suficiente, este no es el único con el que amenazan a sus hijas dentro de esta normativa, sino que también les advierten de que si no realizan correctamente algunas de todas estas normas, reducirán el tiempo que tienen para utilizar el móvil.

Esta hoja de normativas ha comportado una gran cantidad de críticas por parte de los usuarios, de forma que algunos han bromeado diciendo que han tenido trabajos con mejores normas que las que tienen en esa casa. Sin duda, estos padres se han tomado muy en serio lo de querer dejar claro quiénes son los que mandan en casa.