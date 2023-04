Un hombre consigue comer gratis en un restaurante al hacerse pasar por crítico de cocina

El trabajo de crítico gastrnómico puede ser uno de los mejores del mundo ya que te permite comer en sitios maravillosos, viajar por distintos lugares y en muchas ocasiones que te inviten a lo que estas comiendo.

El tiktoker @maviskaoru ha publicado un video de un hombre haciéndose pasar por crítico gastronómico en el restaurante Piazza Italia by Storia D'Amore en Colombia, desde que llegó al restaurante con una libreta en la mano hasta que le entregaron la cuenta.

“Hoy voy a ir a un restaurante con un cuaderno y voy a fingir que soy un crítico de comida”, comenzó su explicación en el video.

Al comenzar la degustación, le ofrecieron un aperitivo cortesía de la casa, más tarde inició el desfile de platos, con una atención especial, como si se tratara de un crítico de verdad. “Yo seguía escribiendo en el cuaderno y a cada rato pasaban y me preguntaban si todo estaba en orden”, afirmó el supuesto crítico.

Iban pasando los minutos y cada vez llegaban más platos a su mesa, en lo que sería digno para un crítico de comida de verdad: “A cada rato pasaban a mirar, me preguntaban si todo estaba en orden y ya no me quitaban los ojos de encima”, dijo el hombre.

“Me llegó otro plato a la mesa, pero yo no lo había pedido. Creo que los meseros están hablando de mi en este momento”, confirmaba el hombre que se estaba dando cuenta de toda la situación que le estaba ocurriendo.

Cada vez que le llegaba un plato diferente el hombre hacía como si anotara y puntuará los platos pero en verdad estaba haciendo garabatos para que no descubrieran su falsa identidad.

Este video cuenta con casi 8 millones de reproducciones en TikTok y miles de comentarios de todo tipo: "Realmente los engañaste a todos", "¡Un crack timando a docenas de personas!", "Un amigo que hizo eso no terminó bien, se dieron cuenta y llamaron a la policía".

Para terminar, recibió una nota del manager del restaurante en el ticket: "Un placer tenerlo, señor Ami, vuelva pronto".