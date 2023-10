El increíble correo de un profesor para avisar de que se pospone el examen: "A diferencia de mi mujer, espero que no me engañéis y copiéis"

Cuando alguien tiene un accidente, es inevitable que las personas de su alrededor terminen preocupándose y se pregunten cómo se encuentra. Pero, cuando la persona que lo ha sufrido lo cuenta de una forma tan surrealista, es inevitable terminar encontrando esta situación un tanto cómica. Esto es algo que les ha pasado a los estudiantes de un profesor que ha sufrido un accidente y ha querido enviarles un correo para avisarles de que tanto la clase como el examen tendrán que aplazarse.

Aunque el hecho de avisarles es totalmente normal, la forma en la que el profesor se lo ha comunicado a los alumnos ha sido realmente única, porque no solo ha aclarado que el atropello ha ocurrido en contra de su voluntad, sino que también ha hablado sobre su divorcio. Además, por si esto no fuera suficiente, ha terminado su correo deseándole más suerte de la que él está teniendo.

Sin duda, este correo ha sorprendido a muchos de sus alumnos, quienes no han podido evitar reírse por el hecho de que especificara que el atropello no había sido voluntario. Pero, por si este no fuera lo suficientemente bueno, el profesor les ha enviado un segundo corren el que les informa de que el examen se hará de forma online. Y, precisamente por este motivo, les ha pedido que no sean como su mujer, y que ellos no le engañen y copien, algo que muchos han confesado que serían incapaces de hacer después de leer un mensaje como este.

Pero, pese a que este parece un correo realmente sorprendente, parece ser que no es el único profesor que envía mensajes como estos, ya que hay algunos usuarios que han aprovechado este momento para recordar a algunos de sus profesores, quienes parece ser que tenían una forma de expresarse algo similar a la de este.