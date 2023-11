El increíble mensaje de un chico de 19 años ligando con una madre por Instagram: "Me gustan más mayores, pero es difícil"

Si hay algo que las nuevas generaciones saben es que la forma de ligar de las personas ha cambiado mucho desde que llegaron las redes sociales, ya que muchos las utilizan para reaccionar o escribir a las personas que les interesan. Pero, aunque todos están acostumbrados a ver este tipo de situaciones, lo que nadie se esperaba es que esto pudiera llegarle a ocurrir también a sus madres.

Por ello, cuando Lucía se ha enterado de que habían intentado ligar con la suya a través de Instagram, no ha podido evitar compartirlo por lo surrealista que le ha parecido. Además, lo que le ha impactado no ha sido únicamente el hecho de que hayan intentado ligar con ella, sino que no lo ha hecho alguien de su edad, sino un chaval de 19 años, quien ha seguido intentándolo incluso después de que ella le dijera que tenía 48 años.

Aunque no ha mostrado cómo ha empezado todo, sí que enseña el momento en el que el chico le confiesa la edad que tiene, momento en el que ella no duda ni un segundo en remarcar que ella podría ser su madre, porque su hija tiene su misma edad. Pero, en lugar de cortarle el rollo, parece que el chaval se lo ha tomado a broma, ya que no ha dudado en responder diciendo que "vaya madre". Y, debido a que veía que el chico no dejaba de intentarlo, la madre rápidamente le ha dicho que debería buscar a chicas de su edad, y no a las que tienen la edad de su madre.

Esta situación ha resultado surrealista no solo para su madre y para la tuitera, sino también para todos los que se han encontrado con su tuit, quienes no han podido evitar reírse con esta situación. Además, muchos han señalado lo irónico que resulta que sea el contrario del famoso "eres muy madura para tu edad", ya que suelen ser los hombres mayores quienes abren a las chicas jóvenes. Sin duda, uno no sabe lo que puede llegar a encontrarse al abrir las redes sociales.