La increíble tienda sin dependientes de Corea del Sur que se ha hecho viral

La sociedad está cada vez más acostumbrada a afrontar las diferencias culturales debido a Internet, pero, aun así, hay muchas cosas que siguen sorprendiendo cuando las descubres de forma inesperada. Esto es lo que ha ocurrido con el TikTok de Thejamesrodriguezz, quien ha revelado que en Corea del Sur existen pequeñas tiendas que no solo están abiertos las 24 horas del día, sino que no cuentan con ningún dependiente en el local.

Según ha revelado el autor de este vídeo, hay muchas tiendas de snacks similares a la que enseña, pero no todas tienen los mismos productos. Aun así, sí que coinciden en no tener dependiente y limitarse a contar con cámaras de seguridad. Debido aesto, en el caso de que alguien robara algo del comercio no sufriría ninguna respuesta en el momento del delito, pero, tal y como ha explicado James, en el futuro sí que recibe un castigo por este acto: la humillación pública. Al parecer, aquellos que optan por no respetar las leyes terminan expuestos en la vitrina de la tienda, de forma que dan a conocer a todos los transeúntes y clientes que esa persona se dedica a robar, por lo que no es alguien de fiar.

Pese a que exista este tipo de castigo, este tipo de confianza en los clientes no es algo tan común de ver en muchos otros países, motivo por el que este vídeo no ha tardado en dar de que hablar entre los espectadores. Por ello, son muchos los que han revelado que un local así no duraría nada en su país, por lo que usuarios como Pajm2320 han optado por responder con humor, de forma que ha señalado que "en México si pueden se llevan hasta el establecimiento".

Sin duda, son muy pocos los países que podrían contar con un comercio similar a este y que 'sobreviviera' a sus clientes, algo que ha quedado reflejado en casi todos los comentarios que ha recibido este TikTok tan viral.