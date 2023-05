La inspiradora historia de dos amigos que vuelven a recuperar el contacto siete años después

Las amistades que se forjan en la niñez y en la adolescencia suelen ser las más profundas, significativas y que más marcan en la vida. Desgraciadamente las amistades muchas veces vienen y van, se van enfriando o desaparecen por incontables motivos o circunstancias vitales.

La tuitera @maytematicas ha compartido en un hilo de Twitter la historia de cómo volvió a reconectar su amistad con una amigo llamado Pablo al que llevaba siete años sin ver.

"Hoy os traigo el verdadero "con vergüenza no se va a ningún lado". Hace 9 años conocí gracias a Twitter y su magia a un chaval de Sevilla. Nos hicimos muy amigos y al mes de empezar a hablar fue a visitarme a Granada. 14 y 15 años teníamos", escribió junto a una foto de ella y su amigo Pablo.

En un emotivo hilo de Twitter explicó la historia de su amistad, cómo dejaron de hablarse y cómo han vuelto a hacerse amigos siete años después. El hilo ha sido visto por más de dos millones de personas y acumula más de 15.000 'me gusta', 2.000 retuits y decenas de comentarios.

Todo iba de maravilla y se hicieron mejores amigos durante dos años pero él de un día para otro dejó de hablarla sin ningún motivo, lo que supuso para ella "un golpe" que le costó mucho superar. De hecho, hasta casi cuatro años después no podía hablar del tema sin romperse.

"Tras el dolor de no saber qué se le pasó por la cabeza para dejar de hablarme vino la preocupación y la curiosidad de saber cómo estaba, más grande que cualquier sentimiento negativo hacia él y lo que hizo", comenta Mayte.

Después de tres años quiso volver a mantener el contacto con Pablo pero no se atrevía a dar el paso: "Siempre que el pensamiento aparecía por mi mente venía el de 'él te dejó de hablar, posiblemente no quiera saber nada de ti y te odie' detrás".

"En marzo de este año, unas semanas después de que varias muertes repentinas sacudieran mi vida y la de personas cercanas, uno de mis primeros pensamientos fue Pablo", explica @maytematicas, ya que no quería seguir con la "espina clavada", por lo que acabó escribiendo a su amigo: "Me daba igual si me daba a la mierda o no. Yo quería quitarme ese peso de encima ya".

Mayte se atrevió y le mandó un mensaje y él respondió: "Me dijo que sentía mucho haber hecho las cosas como las hizo y me dijo que también quería recuperar el contacto. Hemos estado casi dos meses hablando y poniéndonos al día".

Al final se volvieron a ver y ha subido una foto con una lección: "No deis nunca nada por perdido. Si queréis recuperar el contacto con alguien hacedlo, no tenéis nada que perder. Somos muy pequeños e insignificantes como para darle importancia a un mensaje. Y otro consejo totalmente gratuito: Los 'malos' no son tan malos".

Esta historia tiene un final feliz pero todo el mundo se pregunta qué fue lo que provocó la ruptura de esa amistad tan especial que tenían y del por qué desapareció sin decir nada.

"Lo peor de haber compartido la historia es eso, la cantidad de gente que cree conocerla y hace un análisis ridículo porque las cosas no pueden salir diferentes a cómo creen ellos que pasan", comentaba Mayte ya que al hacerse esta historia pública todo el mundo podía opinar sobre ella y los usuarios de Twitter se han puesto en contra de Pablo.

Mayte tuvo que aclarar que en aquel entonces ella tenía novia y Pablo novia por lo que no fue una cuestión de amor lo que rompió la amistad. "Gracias a todos los que comentáis vuestra historia y os alegráis, pero el resto es que es para apedrearos. Amargados", ha sentenciado en Twitter.