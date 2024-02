Una joven es criticada por salir con su novio, veinte centimetros más bajo que ella, y estalla cansada: "Me parece triste que siempre salga el mismo tema"

El amor muchas veces no entiende de cuestiones físicas, peso y altura. Aunque vivimos en una sociedad que vive obsesionada con el aspecto físico, con las apariencias que mostramos en redes sociales y con unos estándares de belleza muchas veces irreales e imposibles por suerte existen parejas de todo tipo que demuestran que cuando el amor llama a tu puerta todo lo demás da igual.

Recientemente la joven creadora de contenido @natttheassassin decidió compartir unas fotos con su novio en Twitter que no tenían nada de diferente o especial que las que suele subir cualquier persona a redes con su pareja.

La única cosa que llama un poco la atención es la diferencia de altura entre ambos. En un segundo tuit Natta explico que su novio Jero tiene 27 años y mide 1.70 mientras que ella tiene 24 años y mide 1.90. "Y por las dudas: 1,70 y 1,90, la que es muy alta soy yo jajajaja. Os pongo el tweet para los curiosos", aseguró.

El problema llegó cuando un tuitero que se hace llamar @BlackIbai comentó "Deberías salir con alguien a tu altura (no hate)" y en otro tuit añadió que "se ve mal, lo normal es que el hombre sea más alto".

Natt, sospecho que harta de recibir este tipo de comentarios, le contesta primero con elegancia explicando los motivos por los que su novio está a su altura:

"-Casi 6 años juntos, convivencia maravillosa y con proyectos conjuntos.

-La persona que más me conoce y entiende.

-Me hace feliz, me hace reír, sabe consolarme

-Cero celoso, seguro de sí mismo, carpintero, inteligente".

Para después añadir que "1,70 y 1,90 son números sin importancia. Hay que elegir a la persona que te acompañe en la vida por otras muchas cosas. Si nuestra altura fuera al revés no tendría relevancia, por lo que en este caso es igual".

Pero lejos de quedarse ahí decide seguir dándole explicaciones a este hater y dice que "Me parece un poco triste que si subo fotos con Jerónimo Andrés siempre salga el mismo tema, pero me parece positivo recalcar (ya que tengo la paciencia para ello) que no tengo por qué estar con nadie por su altura".

"De hecho no es que tenga que estar con alguien, estoy con Jero porque quiero y porque una pareja es un equipo. Dejemos de simplificarlo todo, y menos el hecho de elegir a tu compañero de vida. No es un rollo de una noche o alguien para hacerte una simple foto, es la persona con la que compartes tu vida y tu familia, hasta el final"

"Es normal que pueda llamar la atención lo físico cuando no estás acostumbrado, pero no podría haber elegido mejor (que por cierto, él también me eligió a mí. Las parejas son de dos, yo también tengo suerte de compartir mi vida con él)", sentencia en este aplaudido tuit que ya ha sido visto más de 700.000 veces.