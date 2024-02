Una mujer obsesionada con Britney Spears y Pamela Anderson se deja 270.000 en su transformación física

Una mujer se ha vuelto viral después de gastar la friolera de 270.000 libras transformando su cuerpo en un intento por parecer una "trashy bimbo" e incluso conduce un Range Rover rosa brillante para complementar su apariencia.

Jennafer Lee, de 35 años, es morena natural, pero después de obsesionarse con los glamorosos íconos de los 90, incluidos Katie Price, Pamela Anderson, Kerry Katona y Britney Spears, supo que quería cambiar su apariencia desde que tenía solo 12 años.

Su lista de citas con el cirujano incluye relleno en los labios, líneas de la sonrisa, mejillas y mentón, hilos en la línea de la mandíbula y las mejillas, Profhilo, Botox, citas capilares mensuales para mantener su cabello rubio decolorado y citas separadas cada tres meses para su cabello, extensiones, pestañas postizas con cristales y uñas súper largas.

Jennafer también se sometió a dos operaciones de aumento de pechos, pero ahora se llama a sí misma "boob blind" porque cree que sus implantes de silicona de 1050 CC son pequeños y quiere que dupliquen su tamaño actual.

Sin embargo, su apariencia tuvo un precio, ya que gastó un total de 270.000 libras en transformarse.

La mujer amante del color rosa también es la orgullosa propietaria de un Range Rover rosa brillante que combina con su look inspirado en Barbie.

Jennafer dijo: "Me encanta el look rubio vulgar desde el día que lo vi y supe que necesitaba lucir así".

"Me encantan los pechos grandes con pelo largo y rubio, todo rosa, brillante y esponjoso. Sin embargo, después de dos operaciones de pecho, todavía no me parecen lo suficientemente grandes, y estoy buscando unos implantes de silicona de 2000CC hechos a medida"

Jennafer quería tener el pelo largo y rubio y pechos postizos desde los 12 años después de crecer en los años noventa y principios de los 2000. Se inspiró en celebridades como Britney Speats, Pamela Anderson, Katie Price, Paris Hilton y Kerry Katona, así como en las muñecas Barbie y Bratz.

Jennafer dice que se obsesionó con el estilo 'trash bimbo': cualquier cosa rosa, diamantes, faldas cortas, blusas sin mangas, cabello rubio y maquillaje glamoroso.

Se decoloró por primera vez su cabello castaño natural cuando tenía 14 años y estaba desesperada por aumentar sus pechos cuando tenía 18, pero no podía pagar el procedimiento.

La tatuadora y modelo jugó con su look durante años hasta que finalmente pudo pagar para tener los pechos que siempre había soñado.

Se sometió a su primera cirugía de senos por valor de 6.500 libras en 2021 y le insertaron implantes 590 CC después de haber tenido anteriormente una copa B.

Sin embargo, Jennafer recuerda estar "furiosa" cuando miró su pecho después de la cirugía porque eran demasiado pequeños y no tenían el aspecto que buscaba.

Exactamente un año después, volvió a pasar por el quirófano para su segunda cirugía de aumento de pechos.

Actualmente sus senos son copa HH, pero dice que quiere que tengan el doble de tamaño que ahora.

El objetivo de Jennafer es llegar a 2000 implantes CC de silicona, sin embargo, actualmente no existen, por lo que está buscando implantes hechos a medida para lograr los pechos gigantes de sus sueños.