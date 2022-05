Un joven fue descubierto durmiendo en el porche de unos vecinos después de un día de fiesta

Cada vez es más frecuente que recurramos a la videovigilancia en el interior de nuestras viviendas para garantizar la seguridad de nuestros bienes y familiares. Si estás pensando en instalar un sistema de videovigilancia en tu casa, debes tener en cuenta un hecho importante: la captación de imagen es un dato de carácter personal y, por ello, está protegido por la normativa de protección de datos.

Kenny Giard, dueño de un bar en Greensboro, Carolina del Norte, EE. UU, instaló una cámara de videovigilancia en la casa de su familia y obtuvo este video en la primera semana. Como explica Kenny en el video, un estudiante de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, llamado Carl, caminó hacia el porche de Giard para descansar después de unas copas de más en la noche del Día de San Patricio.

Como vemos en el vídeo, después de acomodar los cojines en el sofá, Carl se durmió durante una hora en el porche de la familia hasta que un amigo suyo, descubrió a Carl y le llevó a casa. Carl regresó a la mañana siguiente para buscar su teléfono, que se había perdido en su intento por llegar al sofá de Kenny. Kenny dijo: "¡Este tipo había estado en mi bar esa misma noche!".

A pesar de todo, Kenny no tiene intención de denunciar a Carl, ya que entiende que todos de jóvenes hemos realizado locuras y que no rompió nada y dejó todo ordenado, hasta el punto de que si no hubiera sido por las cámaras, nadie se habría dado cuenta. La familia ha comentado que será algo que no olvidará nunca, ya que se llevó una gran sorpresa después de revisar las cámaras de seguridad. El vídeo ha causado gran sensación en las redes, donde los usuarios han aprovechado para comentar sus anécdotas más surrealistas de fiesta.

