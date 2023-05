Una joven tiktoker graba a su padre intentando enseñar inglés a su madre y se vuelve viral

Cuando somos tan pequeños, no nos resulta tan difícil aprender un nuevo idioma, ya que estamos en una etapa de crecimiento y aprendizaje. Sin embargo a lo largo de nuestra vida podemos querer aprender otras lenguas y a medida que nos hacemos mayores nos va a costar cada vez más.

La tiktoker @Lauraamartinezz99 grabó a sus padres en el salón de su casa sin saber si se volvería viral. Su padre que es profesor de inglés intenta enseñar a pronunciar alguna frase a su mujer pero ella no entendía ni lo más simple que era decir hola.

"POV: Mi padre es profe de inglés y mi madre no sabe ni decir hellow", se escucha al principe del vídeo de Laura que se ha vuelto viral con más de 1 millón de reproducciones y más de 130.000 'me gusta' en pocos días.

Su madre intentaba pronunciar bien lo que decía su padre pero no conseguía repetir bien nada. Pero como han comentado muchas personas en TikTok sobre el divertido vídeo lo importante es aprender y mejorar.

El padre le dice que repita frases tan simples como 'Can i have a water glass please' mientras que la tikoker alucina con la conversación que están teniendo que parece que vinieran de planetas diferentes.