Les da una sorpresa a sus padres con una visita a casa después de 5 años fuera del país y su reacción es oro

Desde que existen las redes sociales, mucha gente se graba a sí misma para compartirlo después en sus perfiles. Algunas veces es sin ninguna razón especial en mente, pero otras es porque la ocasión lo merece. Y qué mejor momento para hacerlo que cuando te reencuentras con tus seres queridos después de mucho tiempo.

Así lo hizo el chico que protagoniza este vídeo que está siendo compartido en masa a través de Twitter. Ha sido a consecuencia de que la popular cuenta @ceciarmy lo publicase junto a un tuit explicando la situación que se ve en el clip en cuestión: "Tuvo que irse de su país por trabajo y volvió a los 5 años para ver a su familia. Esta fue la reacción de sus padres".

El vídeo empieza con el chico protagonista subiendo las escaleras de su portal y acercándose a la puerta de su casa, llaves en mano y tratando de no hacer ruido ni ser visto. Lo hace así para no arruinar la sorpresa que está a punto de dar a sus padres, a quienes ve nada más abre la puerta.

Puesto que entra tan de repente y de manera tan silenciosa, es él quién tiene que alterarles de su presencia. O al menos a su madre, a quién le dice "¡Qué fue, gallega!", cariñosamente. Su padre, no obstante, le ve entrar por la puerta y no tarda un segundo en ponerse a llorar de la emoción. Al momento lacrimógeno no tarda en sumarse su madre, quién ve con el amor que se abrazan ambos y se emociona por igual.

El vídeo cuenta ya con casi 850 mil visualizaciones solo en Twitter, donde además ha sido retuiteado más de mil veces y ha recibido unos 12 mil likes. Debido a lo emocionante que es, muchos han respondido que les ha hecho llorar a ellos también. Sin embargo, otros han aprovechado para comentar lo importante que es mantener el contacto con la gente que queremos, y que cinco años son demasiados sin ver a unos padres que ya son ancianos.