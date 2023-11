Vuelve a casa por sorpresa de su Erasmus en Italia y la reacción de su madre es inolvidable: "Me veía durmiendo en las calles"

Todos los años, miles de universitarios se van de Erasmus. Aunque las universidades españolas acogen a muchos estudiantes extranjeros cada año, es cierto que otros países europeos son más populares como destino a escoger. Sin embargo, España es uno de los países con más movilidades.

La usuaria de TikTok @mariaaaguilar es una de estas miles de jóvenes que este año han formado parte del programa Erasmus y que ha pasado unos meses del curso en unos de los países preferidos por los universitarios para estudiar fuera: Italia.

Esta tiktoker ha causado sensación en la red social, llevándose más de 45 mil likes en un vídeo en el que se graba regresando a casa de sus padres tras su temporada fuera de Erasmus. Como a muchos les gusta hacer, María no avisó a nadie y decidió darle una sorpresa a su familia plantándose por sorpresa frente a la puerta.

El tiktok comienza con nuestra protagonista colocando el móvil de modo que se enfoca de espaldas frente a la puerta de casa de sus padres. En lo que tardan en abrir, ella se tapa la cara con la chaqueta para que no se arruine la sorpresa en caso de que les diera por mirar por la mirilla y verla.

Lo raro empieza en el momento en el que la estudiante valenciana llama a la puerta y nadie le abre, por lo que unos segundos después vuelve a llamar al timbre. Entonces, se escucha la voz de su madre desde dentro de casa. "No me interesa", grita su madre, a lo que la hija ya dice: "Ábreme, mamá". Pero ella no escucha y, pensando que es alguien más dice: "Claro que no".

"Vuelvo a casa por sorpresa del Erasmus y mi madre me confunde con una vendedora ambulante", dice el texto del tiktok. Lo más seguro es que, momentos antes de que su hija llamara la timbre, algún vendedor se habría paseado por los portales del edificio y habría tocado la puerta de los padres, por lo que su madre ya estaba harta.

"Mamá soy yo", le acaba diciendo la autora del vídeo, y ya se da cuenta al fin. "¡Ay, que es mi niña!, grita mientras abre la puerta rápidamente y avisa a su padre: "¡Es María!".

Entonces se ve como la madre se empieza a morir de risa mientras abraza a su hija, y después su padre hace lo mismo. La sorpresa funcionó y, por si fuera poco, la precedió un momento de lo más divertido que por suerte la hija captó en vídeo y que, cómo no, se ha convertido en viral y se ha llenado de comentarios una vez lo ha compartido en su TikTok.