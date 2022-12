Llaman a su abuela porque llegaba tarde y su respuesta no puede ser más épica

La puntualidad es algo importante que no todo el mundo se toma igual de serio. Todos conocemos a más de una persona que siempre llega tarde a los sitios y nos hace esperar y si no conoces a esa persona es que a lo mejor el que llega tarde eres tú.

Navidad es una época de reunirse con la familia, con los amigos y con los compañeros de trabajo. Una época de cenas, comidas, fiestas y muchas quedadas a las que tienes que llegar a tiempo.

Ha sido el historiador y conocido tuitero David Argón el que se ha vuelto viral recientemente al compartir una divertida situación que le ha ocurrido a su familia con su abuela el día de Navidad.

"Hemos llamado a mi abuela xq llega descaradamente tarde y no dice que está en camino ya, que no la agobiemos", aseguraba en un tuit que ha acumulado más de 31.000 'me gusta'.

Hasta ahí todo normal el problema es que "la hemos llamado al teléfono fijo, es que lo de ser un cara dura debe que ser genético".

Después ha contado que "92 años tiene la mangante en cuestión" y en otro tuit se sorprendía del tirón que tiene su abuela después de que la historia empezara a crecer y volverse viral.

"Evidentemente, la abuela tiene razón, está de camino ya. El hecho de que aún no haya comenzado el recorrido físico para llegar a la comida no quiere decir que no esté ya en camino; vestirse, arreglarse, incluso el empezar a pensar en qué ponerse, ya son parte del camino", comentaba @luismiguelvela7

"Con 92 años puede hacer lo que le pete, se lo ha ganado", sentenciaba @MeryMeryGz.