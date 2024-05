Su madre le dice que no puede comer hamburguesa y esta es su viral reacción que ha enternecido a las redes

De pequeños pocas veces comíamos lo que realmente nos apetecía y queríamos, ya que nuestros padres nos obligan a comer cosas que no eran de nuestro agrado. Nosotros preferíamos otro tipo de comida menos saludable, comida basura, como hamburguesas, pizzas, pasta o chucherías. Sin embargo, por suerte nuestros padres nos mantenían a rajatabla con el tema de la dieta, aunque algunos días fuesen más permisivos en este aspecto.

La conocida cuenta de Instagram @postureoespanol ha compartido un vídeo que nos ha devuelto a muchos de nosotros a esa infancia. El vídeo lo grabó @lordonezpe a su hijo, quien le discutía el menú que iban a comer. El niño le dice que quiere hamburguesa, a lo que su progenitora le responde: "Hamburguesa no es saludable y no se puede comer todos los días. Hoy, lentejas". Sin embargo, estaba claro que esta idea al niño no le parecía bien.

El pequeño comienza a rascarse los ojos como si fuera a llorar mientras se niega a comer lentejas. En un lenguaje casi ininteligible dice "Yo quiero hamburguesa, mami". No sabemos lo que pasaría al final, pero esperamos que el niño pudiera cumplir su deseo.

La publicación de @postureoespanol ha conseguido más de 19 mil me gustas y muchos usuarios han dejado sus comentarios. Entre los mensajes del vídeo original destaca uno que pone fin a este problema entre madre e hijo: "Solución: hamburguesa de lentejas". Además, también encontramos otros como "Madre mía que recuerdos cuando le montaba esos numeritos a mi madre, la semana pasada con 28 años sin ir más lejos"; o "Este niño representa mi día a día desde hace 32 años".