"La mayor robada de mi vida": Así ha sido la viral reacción de una joven al conocer sus notas de la EvAU

El estrés y la expectativa se apoderan de los estudiantes cada año cuando llega el momento de recibir las notas de la selectividad. No es para menos, ya que para muchos de ellos, este es un instante crucial que puede definir su futuro académico. Tal es el caso de Estefi, una joven que decidió compartir su reacción al descubrir sus resultados a través de TikTok, en un vídeo que se ha vuelto viral.

El vídeo comienza con Estefi y su padre sentados juntos, preparados para un peculiar juego. La dinámica es simple: Estefi adivina sus notas y su padre revela los resultados reales. "Yo te digo lo que creo que he sacado y tú me dices lo que he sacado", explica la joven, visiblemente nerviosa.

El primer momento de tensión llega con la nota de Inglés. "Yo voy a ser realista", dice Estefi antes de estimar un 8. Sin embargo, su padre la corrige: "6,95". La sorpresa y la desilusión se reflejan en el rostro de la joven mientras su padre intenta consolarla: "Tranquila, hay peores".

La escena se repite con otras asignaturas. Estefi esperaba un 8 en Lengua, pero su padre le informa que obtuvo un 6,50. En Filosofía, esperaba un 8,5 y recibió un 8,25. "Me han timado, qué vergüenza", exclama entre lágrimas. A pesar de los momentos de decepción, también hubo buenas noticias: logró un 8 en Latín y un 9 en Griego.

Finalmente, Estefi obtuvo una media de 8,33, lo que le dio una nota final de 11,49. Aunque ella consideró que era la mayor robada de su vida, su promedio de bachillerato de 8,39 le permitirá estudiar Filología Hispánica, justo la que ella quería.

El vídeo se ha viralizado mucho en las últimas horas y cuenta ya con varios millones de reproducciones. Desde luego, la historia de Estefi seguro que sirve de espejo para muchos estudiantes de nuestro país que se han visto en su misma situación.