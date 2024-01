Muestra su desayuno diario en Italia con el que ha conseguido perder peso en nueve días: "La comida en América es veneno"

El usuario @JoeyMannarinoUS, un estadounidense viviendo actualmente en Italia, ha publicado en su perfil de Twitter una imagen en la que muestra lo que desayuna diariamente. Junto a la foto ha escrito lo siguiente: "He estado desayunando esto todas las mañanas en Italia durante aproximadamente nueve días y he perdido 3 kilos". Cuando uno lee esto puede imaginar que el joven se ha alimentado a base de fruta, hortalizas o cualquier otro producto sano; pero, nada más lejos de la realidad.

En la foto se ve un café con leche junto a un donut. Sorprende, sin duda, que a pesar de haber comido esto día tras día durante más de una semana haya conseguido adelgazar tres kilos. Sin embargo, es muy importante recordar cuál es el país natal del tuitero: Estados Unidos. Con esta imagen y con su bajada de peso deja claro lo poco saludable que era el desayuno que hacía antes en su país.

Por este motivo, los usuarios que han comentado esta publiación se han mostrado desconcertados acerca de lo poco saludable que es también su desayuno actual, aunque ahora se encuentre en Italia. "Si haces ejercicio 1-2 horas/día y no comes alimentos procesados no tendrás sobrepeso. No es tan difícil, incluso en Estados Unidos", comenta una. Sin embargo, otra defiende la publicación y el desayuno del estadounidense: "Como nutricionista, siempre le digo a la gente que son los conservantes los que esconden en nuestra comida, no la comida en sí. Nuestro gobierno nos quiere enfermos y obesos, para poder seguir vendiendo más medicamentos", escribe refiriéndose a Estados Unidos.

Sin embargo, el joven se defiende de las críticas: "Espera, ¿realmente hay gente intentando cuestionar esto? ¿Alguien sabe realmente todos los productos permitidos en Estados Unidos que está prohibidos en el resto del mundo?". Además, el tuit ha superado las 23 millones de reproducciones y ha conseguido 6 mil retuits.

Sin duda, las tradiciones y, por tanto, la gastronomía de cada país es muy diferente del resto del mundo. No sabemos cuánto peso podría perder el joven si se tomara diariamente un desayuno realmente saludable.