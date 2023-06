Una mujer casada con un muñeco de trapo toma una drástica decisión tras una infidelidad de su 'marido'

Una mujer ha decidido casarse con un muñeco de trapo, pero su relación está apunto de desvanecerse un año después, por una supuesta infidelidad por parte del 'marido'.

La tiktoker Meirivone Rocha Moraes, de 37 años, estaba preparada para celebrar su primer aniversario con el muñeco de trapo llamado Marcelo, pero se quedó con el corazón destrozado después de que una amiga le contara que lo había visto colarse en un motel con otra mujer.

La brasileña había sido noticia anteriormente después de hablar sobre su gran romance con Marcelo, y es que su madre hizo para ella este muñeco después de escuacharla quejarse de los problemas que le habían causado sus antiguas parejas.

Meirivone, de Brasil, afirma que ella y Marcelo actualmente duermen en habitaciones separadas pero él en un sofá, y sin pene, debido a su supuesta infidelidad con otra mujer en un motel.

El video de TikTok , que ya acumula más de 1,5 millones de reproducciones , más de 220.000 me gusta y miles de comentarios bromeando sobre la situación tan surrealista que está viviendo.

"Me enteré por una amiga que me dijo que vio a Marcelo entrar a un motel con otra mujer mientras yo estaba hospitalizada tres noches y tres días con Marcelinho, nuestro hijo, que tenía un virus", afirmaba Meirivone con un tono muy entristecido.

"Al principio pensé que estaba mintiendo, pero luego comencé a mirar su teléfono y vi las conversaciones, lo que me aseguró que me estaba engañando decía que me amaba mucho, además de pedirme perdón, le pregunté quién era la mujer y no respondió".

La tiktoker quiso echarlo de casa pero al final no lo hizo por el bien de su bebé Marcelo.

Meirivone concluye: "Quería sacarlo de la casa, pero nuestro bebé está creciendo y en esta etapa extrañaría mucho a su padre. Necesito hablar con él, para que pueda decidir de una vez por todas que no engaña más y si lo hace una vez más, no lo perdonaré".