Una mujer se cubre a si misma con 100 tatuajes pedidos por extraños

Una mujer se cubrió con casi 100 tatuajes hechos por ella misma a pedido de extraños, y planea seguir adelante hasta que no le quede espacio. Chelsea Rohrbough, de 31 años, se ha tatuado con 96 diseños que revelan experiencias dolorosas o causas importantes sugeridas por sus seguidores.

La madre de dos hijos ha recibido más de 7.000 solicitudes de diseños entintados y tiene una pantalla de teléfono rota para aquellos afectados por el acoso en redes sociales.

Ella documenta los tatuajes que se va haciendo en TikTok y sus seguidores dejan comentarios en sus videos con diseños que les gustaría ver, como la palabra "amor" rodeada de un moretón falso para simbolizar el abuso doméstico.

También se tatuó el nombre de una persona transgénero en su cuerpo después de que su familia la repudiara, y tiene un botón tatuado por una víctima de tráfico sexual.

Chelsea se tatuó a sí misma hasta 2022, pero se hizo el primer tatuaje solicitado en noviembre y ahora pretende hacerse dos al día hasta que se quede sin espacio. Ella dice que lo hace para tratar de "crear conciencia" sobre lo que la gente solicita y darle la atención que "necesita".

Chelsea de Clarksberg, West Virginia, EEUU, dijo: "Muchas de las solicitudes que recibo en mi página no las conozco y trato de brindarles la atención que necesitan". Explica que se hizo su "primer tatuaje el 17 de noviembre y desde entonces he recibido más de 7000 sugerencias".

"Me he tatuado casos de asesinato que no obtuvieron justicia, casos de tráfico sexual, personas transgénero que no han sido aceptadas por sus padres", explica Chealsea que añade que quiere crear conciencia sobre esas cosas y por eos "elijo los que generarán más conciencia y, a veces, los más simples".

"Uno era sobre dos niños que fueron asesinados y escribí sus números de fútbol en mi pierna y su padre se acercó para dar las gracias. Mi TikTok es un espacio seguro para que no se juzguen entre ellos".

Chelsea aprendió a tatuar sola después de comprar los materiales necesarios por internet y pasarse la mayor parte de 2022 probando diferentes diseños. Ahora trata de hacer al menos dos diseños al día hasta que se quede sin espacio.

"Pinté y dibujé durante años y durante Covid pedí una máquina de tatuar en Amazon y fui autodidacta", dijo Chelsea.

Cada tatuaje le lleva a Chelsea entre una y cuatro horas, dependiendo del tamaño, y siempre trata de hacer dos al día de diferentes tamaños. Chelsea dice que recibió solicitudes de todo el mundo y descubrió "muchas" historias diferentes".

Chelsea planea seguir tatuándose hasta que se quede sin espacio, antes de pasar la batuta a una lista de creadores de TikTok para continuar: "Para cuando me detenga, habrán pasado las 10,000 solicitudes y el plan es tener algunos TikTokers que lo llevarán a cabo por mí en sus cuerpos".