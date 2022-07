Una mujer vive uno de los momentos más embarazosos al ir a pagar y la reacción del restaurante es única

Más información Una mujer se vuelve loca cuando una avestruz hambrienta mete la cabeza dentro de su coche

Muchos restaurantes tratan de buscar la mejor publicidad para su establecimiento y para ello, realizan campañas de publicidad o contratan community managers graciosos con los que conseguir hacerse virales. El problema está en que muchas veces se olvidan de los pequeños detalles, que marcan la diferencia con los usuarios. Uno de estos detalless es el trato humano de los trabajadores con los clientes.

Este es el caso de un restaurante Moku Kitche, de Honolulu, cuyo nombre está dando la vuelta al mundo por el detalle que ha tenido con una clienta. Además, ha sido la propia usuaria la que ha contando su experiencia en la red social LinkedIn con el propósito de "analizar los esquemas de atención al cliente que pueden manejar las diferentes empresas".

Explica que está en Hawái de vacaciones, por lo que se preocupó antes de viajar en avisar a su banco de Colombia para no tener problemas con su tarjeta de crédito. Pero, pese a ello, los tuvo. Cuenta que entró en un restaurante y que, al ir a pagar la cuenta, apareció un mensaje: "Tarjeta bloqueada por posible fraude".

"No tengo cómo hacer una llamada internacional. No me contestan los correos y no veo otros canales de comunicación (chat o algo así, en las redes sociales tampoco contestan)", lamenta. Es entonces cuando celebra la reacción que tuvo con ella el restaurante: "Disfruta tu comida y tu viaje, entendemos por lo que puedes estar pasando. Todo tu pedido es cortesía de la casa".

"Nunca me habían visto en la vida, yo igual tenía cómo pagar en efectivo y no me quisieron recibir el dinero, yo me emocioné hasta el alma", señala antes de destacar: "Este restaurante ahora es mi preferido, volveré, traeré gente y además la comida más deliciosa que he comido por estos lares. Si están en Honolulu, por favor no dejen de pasar por acá. Cliente fiel y agradecida a partir de hoy". La experiencia se ha convertido en un fenómeno viral en LinkedIn, con cerca de 50.000 reacciones, casi 2.000 comentarios y otros tantos compartidos.

