¿Los niños pequeños pueden acosar a una mujer? Twitter reflexiona sobre la falta de educación en los infantes

Aunque la palabra acoso suele utilizarse más cuando se habla sobre las acciones cometidas por adultos o adolescentes, la realidad es que este tipo de actitudes muchas veces empiezan a verse desde edades mucho más tempranas. Esto es algo sobre lo que se está reflexionando estos días en Twitter, después de que un tuitero publicara el story de una chica que aseguraba que un niño de seis años la estaba acosando y haciéndola sentir incómoda.

Pese a que la persona que ha publicado este caso en Twitter lo ha hecho para reírse de la situación, la realidad es que esto no es algo que se deba tomar tanto a risa, motivo por el que ha terminado derivando en un debate más serio. La tuitera Lara ha sido quien ha decidido abrir este cajón que llevaba tanto tiempo cerrado, algo que ha hecho al preguntar a los otros usuarios si alguna vez les ha perseguido algún pequeño llamándoles "putas", algo que revela que ella misma ha sufrido.

Además, más allá de dejar caer la pregunta, la tuitera también ha querido revelar algunas de sus experiencias personales, las cuales comparte que ha tenido que sufrir en más de una ocasión. Y, como ella, son muchas las personas que han confesado que se han sentido acosadas por niños pequeños, hasta el punto de que no solo les han insultado, sino que, además, han intentado tocarles los pechos o levantarles la falda.

Pero, aunque algunos niños lleguen a hacer este tipo de cosas, casi todos los tuiteros se han puesto de acuerdo en una cosa: la culpa es de los padres. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, por mucho que les vean hacer este tipo de cosas no les riñen ni enseñan que es algo que no deben hacer, sino que se limitan a reír y a decir que "son cosas de niños". Esto es algo que la tuitera Haimat ha querido enfatizar, ya que revela que una vez un niño intentó tocarle los pechos al saludarle y que tuvo que ser ella quien le riñó y dijo que esas cosas no se hacían, ya que su madre no lo hizo.

Los niños pequeños tienden a imitar lo que ven y a actuar sin conocimiento de lo que hacen, y esta es una edad que marca mucho la actitud de los pequeños. Por ello, cada vez más personas coinciden en que es muy importante enseñarles a respetar a los demás y que hay ciertas cosas que no deben hacerse, en lugar de esquivar el bulto bajo la excusa de que ser niños. Porque, al final, si nadie les educa alrededor del consentimiento y el respeto, no sería de extrañar que siguieran actuando de esta forma en un futuro y que esto acabara provocando problemas mayores.