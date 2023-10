El chico con el que estaba saliendo dejó embarazada a otra, y luego lo invitó a la boda

Si hay algo que nos han enseñado las redes es que uno nunca sabe qué es lo que le deparará el futuro y, sin duda, Manuel no se imaginó que el motivo por el que iba a terminar con su novio iba a ser una historia digna de una telenovela. Porque, tal y como ha compartido, durante un año estuvo saliendo con un compañero de trabajo, algo que mantuvieron en secreto porque el chico no había salido del armario, por lo que él lo respetó y no se lo dijo a nadie.

Pero, por lo que parece, su novio se aprovechó de este desconocimiento para serle infiel con una compañera, algo de lo que no se enteró hasta el día en el que revelaron el sexo del bebé, momento en el que cortó toda su relación con él. Y, por si esto no fuera suficiente difícil de procesar, la noticia de que ambos iban a casarse provocó que el golpe emocional fuera todavía más duro. Además, debido a que ella no sabía nada sobre la relación romántica que tenían, le invitó a la boda, junto a todos los compañeros del trabajo, por lo que él decidió ir y apoyarles, ocultando todo lo que había pasado entre ellos.

Y, como era de imaginar, esta situación fue bastante dura para él, por lo que no pudo evitar llorar durante la boda, unas lágrimas que fingió que eran de alegría cada vez que alguien le preguntaba. Pero, por suerte, parece que no todo fue malo durante esta boda, ya que ha explicado que al menos la comida de la boda estaba muy buena y pudo disfrutar de ella.

Por otro lado, debido a que muchas personas le han preguntado por qué no se lo dijo a la chica, ha explicado que él intentó presionar y convencer al chico para que fuera sincera con ella. Pero, al final, por mucho que estuviera dolido y quisiera decírselo, no era él quien debía sacarlo del armario porque "es un proceso en el cual uno no se mete", sino que cada uno debe hacerlo cuando se sienta preparado para ello, algo que muchos han aplaudido.