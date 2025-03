El nuevo challenge de TikTok pone a prueba la generosidad de los niños: ¿Compartirán las galletas con sus padres?

Nada como un buen reto viral protagonizado por niños pequeños y bebés para que se vuelva viral y este es de lo más dulce y adorable en todos los sentidos.

En el denominado #cookiechallenge, decenas de padres han planteado a sus bebés y niños pequeños una simple prueba. En una mesa se reparte un número secreto de galletas a cada participante, y al desvelar cuantas galletas le ha tocado a cada uno se observa la reacción del niño. Al contrario de lo que se le dice al peque, el número de galletas que se ha repartido no es aleatorio: un padre siempre tendrá una galleta y el otro no tendrá ninguna, mientras que el niño siempre tendrá dos. El objetivo de esta prueba es ver si el niño reacciona compartiendo una de sus galletas con el padre que no tiene, igualando así el número de galletas por cabeza.

Entre todos los que se han unido al reto ha habido resultados de todo tipo. En un vídeo publicado por @alissa_torrez con casi 40 millones de reproducciones, su hijo actuó sin dudar: no sólo le dio al instante una de sus galletas a su madre sino que volvió a cubrir todas las galletas para que pudiesen desvelarlas de nuevo, esta vez teniendo todos galletas. "No solo le importaba que tuvieses una galleta, le importaba tu EXPERIENCIA", reza un comentario con 805.000 likes.

Por otro lado, Austin Geter ha replicado el experimento con bastante poco éxito. Su hija parecía encantada de haber recibido dos galletas y empezó a comérselas sin reparar en el plato vacío de su padre; no sólo eso sino que llamó a su hermano, que acto seguido se comió la galleta que había en el plato de su madre. Ambos niños atacaron felices sus galletas, haciendo caso omiso a los comentarios de sus padres, que se quejaban de hambre en un intento de que sus hijos empatizaran con ellos. Esta vez, los padres no pudieron comer galletas, y los comentarios estaban de acuerdo en que esta respuesta ha sido debido a una mala educación de parte de los padres: "Oportunidad para los padres de replantearse su plan para enseñar a sus bebés valores y empatía".

El divertido challenge ha generado numerosos vídeos divertidos y adorables pero no ha conseguido aportar ninguna luz sobre la naturaleza egoista o no de las personas y si nacemos con un instinto de compartir. Lo único claro es que este trend le ha dado una excusa a muchos niños para hincharse a galletas.