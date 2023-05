"Vaya tripita te hacía el vestido": los comentarios sobre cuerpos ajenos que deben desaparecer ya

Las mujeres llevan muchos años luchando no solo por la igualdad, sino por recibir el respeto que se merecen. Esto se debe a que, a lo largo de la historia, han sufrido constantes críticas y opiniones no deseadas sobre su cuerpo, una situación que sigue muy normalizada a día de hoy pero que poco a poco se está intentando cambiar. Pese a ello, debido a lo lento que avanza este cambio, hay muchas personas que siguen sufriendo comentarios vejatorios que acaban afectando gravemente a su autoestima. Por este motivo, la tuitera May ha decidido exponer su caso, el cual llega por parte de alguien a quien consideraba su amigo.

En esta ocasión, el problema nace después de que su 'amigo' viera una foto en la que lleva un vestido el cual, según esta persona, le hacía "tripita", a lo que le remarca que le ha servido de muy poco el gimnasio si no tiene el vientre plano. Frente a esta situación, May ha intentado razonar con su amigo y explicarle que no debería "opinar sobre cuerpos ajenos", algo que él señala que cree que puede hacer porque tienen confianza, añadiendo un "tripita suelta" para rematar su mensaje.

Pese a esta reacción, la chica ha intentado una vez más darle a entender que precisamente por ser su amiga tiene menos sentido que haga esos comentarios, especialmente cuando le está diciendo que le molesta. Aun así, el chico ha sido incapaz de empatizar con la situación, ya que no se ha disculpado hasta que no se lo ha pedido la pareja de May, a quien le ha dado a entender que, pese a la disculpa, sigue sin ver el problema, ya que ha finalizado su mensaje con un "lo que hay que ver".

Por suerte, no todo son malas noticias, ya que gracias a que May ha compartido esta mala experiencia, miles de personas han mostrado su apoyo a la tuitera y han comprendido totalmente esta situación. Esto se debe a que muchas de las mujeres que han dado con este tuit han revelado que han sufrido situaciones muy similares, como es el caso de Marisa, quien confiesa que desde que le hicieron ese comentario no ha sido capaz de volverse a poner "ese vestido".

La realidad es que estos comentarios no deseados pueden parecer muy irrelevantes para quienes los hacen, pero pueden llegar a tener un efecto muy grave en la autoestima de la persona que los recibe. Por este motivo, es importante cambiar este hábito que tantas personas han normalizado, y empezar a respetar todos los cuerpos sin importar si son normativos o no. Afortunadamente, el apoyo y las respuestas a este tuit han reflejado que la sociedad ha empezadoa cambiar y que poco a poco son menos las personas que hacen este tipo de comentarios vejatorios sobre los cuerpos ajenos. Pese a que se avance lentamente, cada paso es importante.