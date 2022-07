Una pareja se atasca en medio del lago con una barca en forma de pato mientras mantenían una cita romántica

Más información Un cámara se enfrenta cara a cara con cocodrilos en México

Hacer planes únicos y diferentes con tu pareja es una de las cosas más bonitas en una relación. La sensación de no saber lo que os puede deparar en cada experiencia las hace mucho más especiales aún.

Sin embargo, a la vez que se pueden tener emociones nuevas, cabe la posibilidad de que los planes no salgan como lo esperado. Para Kev y su novia Jaqueline, lo que podría haber comenzado como un plan romántico perfecto bajo la Luna, acabó en un ligero susto. Ambos vídeos ya superan las 100.000 visitas.

Ambos decidieron dar un paseo en una barca a pedales en el lago del Parque Fundidora, ubicado en la ciudad de Monterrey (México). Al principio, todo iba a pedir de boca. Una romántica vuelta en una barquita y acompañado de tu pareja sentimental. ¿Qué podría ocurrir?

"Todo iba bien en fundi hasta que…" comentaba Jaqueline en su tik tok segundos antes de que el plan inicial tomara otra dirección. Ambos notaron que los pedales que daban no servían para nada, puesto que la barca no avanzaba.

Lo que al principio comenzó como un problema sin importancia (se lo tomaron a risas) acabó derivando en una preocupación mayor. Nadie se encontraba en la zona y no les podían ayudar a desatascar la barca. Conforme avanza el vídeo se puede ver las caras de preocupación en la pareja. Incluso Kev propone balancear la barca para ver si logra desatascarse.

Irónicamente, mientras se encontraban atascados en el lago, el parque tenía puesto a todo volumen 'My Heart Will Go On'. Esta historia podría haber sido la secuela de 'Titanic' sin problemas. Lo tiene todo: amor, tensión, suspense…

Finalmente, ambos dejan en sus vídeos el hype de no saber lo que ocurre. Sin embargo, Kev deja en la descripción del vídeo un spoiler de lo que ocurre: "Spoiler: nadie nos ayudó". De hecho, en los comentarios se revela la forma en la que consiguieron salir de esa situación: "Después de dos hrs nos tocó hacer lo mismo", respondió Kev a un usuario que le sugirió quitarse la zapatilla y empujar la lancha.

