Esta madre les dio un cuchillo a sus hijos mientras se peleaban: "Si se van a matar, terminen de una vez"

Pese a que muchos sueñan con tener hijos y se imaginan una vida ideal en familia, la realidad es que la mayoría de las veces la paternidad y la maternidad no son tan sencillas como uno desearía que fueran. Porque, por mucho que los padres intentan que sus hijos se lleven bien, es inevitable que siempre surjan roces entre ellos, especialmente si tienen una personalidad más inquieta que tranquila. Y, precisamente por ello, cuando esto ocurre muchas veces los padres terminan hartos de esta situación y optan por probar nuevas formas de gestionar el problema, pese a que estos no son siempre los más seguros.

Esto es precisamente de lo que ha hablado la tuitera Cecil, quien ha revelado que su madre tenía una forma un poco cuestionable de arreglar estas situaciones, porque cuando se pelaba "feo" con su hermano, ella les daba "un cuchillo grande de la cocina". En ese momento, les decía que, si se iban a matar, que terminaran "de una vez con eso", de forma que después de decirlo se iba de la habitación.

Pero, aunque era un método bastante problemático, parece que no es tan poco común como podría parecer, ya que después de compartir esto, son muchos los que se han animado a explicar cuál era el método de sus madres. Y, aunque la mayoría no suelen incluir cuchillos en sus métodos, sí que optaban por hacer comentarios un tanto agresivos, como es el caso de Anna, quien ha explicado que su madre les encerraba en el baño y les decía que no iban a salir hasta que no corriera la sangre.

Existen una gran variedad de formas de educar a los hijos, pero, sin duda, estas formas son especialmente inesperadas. Porque, aunque uno se imagina que los pequeños no se harán daño, uno no sabe lo que puede llegar a pasar, por lo que puede ser realmente peligroso dejarles con un cuchillo grandes e irse de la habitación.