Las peores experiencias laborales que te dejarán en shock: "Le echaron porque sus auras no eran compatibles"

Si hay algo que gusta en las redes sociales es el cotilleo, por ello, en cuanto ven la ocasión de conocer anécdotas de otras personas, los usuarios no tardan en sumarse tanto para compartir sus historias como para conocer la de los demás. Y, aunque en muchas ocasiones suelen enfocar estas ideas en preguntas divertidas, esta vez han querido sacar las lanzas y apuntar a las peores experiencias laborales que han tenido.

Frente a esta invitación, muchos no han tardado en frotarse las manos y sentir este como el momento perfecto para desahogarse, como es el caso de Arakne, quien ha revelado que tuvo un jefe que no supo respetar ni el funeral de su cuñado. Tal y como ha compartido, pese a que trabajaba los siete días a la semana sin descanso, cuando pidió un día libre para ir al entierro no mostraron una gran falta de empatía, hasta el punto de que le llamaron mientras estaba en el tanatorio para amenazarle e intentar que fuera trabajar.

Y, por lo que parece, no es la única persona que ha sufrido una situación como esta, ya que en los comentarios Hele ha revelado que vivió una situación muy similar. Según ha revelado, en su caso no le dieron el día libre para ir a un entierro diciéndole que le daba tiempo a ir por la mañana. Además, no solo le negó este día de asuntos personales, sino que después se sintió con el derecho de exigirle que "alegrara la cara" porque "deprimía a los clientes".

Pero, por suerte, no todas las historias que se han contado en la red son tan terribles como estas, sino existen casos realmente curiosos dentro de todos los citados, como es el caso que comparte Miss Baenre. Según ha revelado, tuvo una jefa que despidió a un compañero "que daba cero problemas" únicamente porque sus auras no eran compatibles, y su profesor de sueños le había dicho que "Tenía que eliminar a una persona de su vida con mal aura". Y, no contenta con esto, después de que descubrió que su horóscopo y el de la tuitera indicaba que no iban a llevarse bien, decidió empezar a tratarla mal porque "el horóscopo se lo había dictado".

Sin duda, parece que las malas experiencias laborales tienden a ser mucho más habituales de lo que a todos les gustaría. Y, aunque esta propuesta viral no conseguirá solucionar estos problemas, al menos sí que ha servido para que miles de personas se echen unas risas con historias tan surrealistas como la que ha compartido de Miss Baenre. Por ello, si tienes un hueco libre en el que no sabes qué hacer, sin duda pasarte a cotillear los citados de este tuit será un buen entretenimiento.