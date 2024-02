Pide oraciones por su hijo en el grupo de WhatsApp y su familia se mofa de ella: "Como si fuera una operación a corazón abierto"

Es inevitable que las personas se preocupen cuando tienen que operar a un familiar, ya que parece casi imposible no pensar en las complicaciones que puede llegar a sufrir durante una intervención médica. Pero, pese a ello, la realidad es que existen una gran variedad de cirugías distintas, por lo que, aunque hay algunas que sí que requieren de una atención especial por lo peligrosas que son, hay otras que no suelen preocupar a nadie por lo comunes o sencillas que son para los profesionales.

Aun así, hay ocasiones en las que uno no puede evitar preocuparse de todas formas, como es el caso de la madre que ha protagonizado esta conversación viral, en la que avisa por el grupo familiar de que "Santi está entrando a la cirugía". Esta es una noticia que acompaña con unos emoticonos a través de los que da a entender que está rezando para que todo le vaya bien y los médicos puedan hacérsela sin problemas, algo que da a entender que se trata de una cirugía especialmente complicada.

Pero, por lo que parece, la realidad es que no se trataba de una situación tan seria como la había hecho ver esta madre, algo que se ha visto en el mensaje que ha seguido a esta noticia: el de Sofía, la que muchos creen que debe ser su hermana. Porque, tal y como revela, aunque la madre lo haya dicho "como si fuera una operación a corazón abierto", la realidad es que solo van a quitarle las muelas del juicio. Y, por si esta situación no había provocado suficientes risas, el mensaje de la madre corrigiéndola al decir que le van a quitar dos muelas y no solo una ha conseguido ganarse a todos los tuiteros, quienes no han podido evitar reírse con esta conversación.

Además, a raíz de esto, muchos han aprovechado este momento para intentar adivinar quién era el hermano mayor y quién el pequeño entre Santi y Sofía, algo en lo que no todos han estado de acuerdo. Pero, aunque tendrán que quedarse con esta duda, lo que sí que está claro es que la reacción de esta madre ha conseguido sacar una sonrisa a todos los que se han encontrado esta conversación, algo que ha quedado reflejado en los comentarios. Sin duda, hay veces en las que las situaciones más inesperadas terminan creando las anécdotas más divertidas.