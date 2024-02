Pide un ramo de tulipanes para San Valentín, y se caen de la risa al ver lo que le acabó preparando su marido por confusión

Aunque hay quienes pasan San Valentín como si fuera un día más, hay otros que prefieren aprovechar esta celebración para preparar alguna sorpresa para la persona de la que están enamorados. Porque, por mucho que uno siga celebrando el amor durante todo el año, nunca está de más recordarle estos sentimientos otro día más, algo que el padre de este tuitero quiso hacer a través de un ramo bastante especial. Pero, pese a que su hijo le recordó que su madre siempre había querido que le regalaran un ramo de tulipanes, parece que al padre le falló bastante el oído cuando se lo dijo, ya que en vez de encargar esto, pidió que le hicieran un "ramo de atún y panes".

Y, como era de imaginar, esto es algo que pilló totalmente por sorpresa a los trabajadores de la floristería, quienes quisieron confirmar que no se había equivoca a la hora de decirles lo que quería, algo que no solo reafirmó, sino que incluso aclaró el tipo de atún y pan que le gustan a su mujer. Ante una situación, cualquiera se esperaría que la floristería rechazara el pedido, pero, para sorpresa de todos, el local aceptó el encargo de buena gana, no sin antes remarcar que era la primera vez que le pedían algo como esto.

Por suerte, parece que a su mujer le encantó este regalo, por lo que el tuitero asegura que este error terminó siendo todo un éxito, algo de lo que las redes se han alegrado. Además, estas no solo han acabado entre risas frente a esta historia, sino que también han aplaudido el detalle de que el hombre pidiera una marca de atún y un tipo de pan concretos, mostrando que realmente conoce los gustos de su mujer.

Sin duda, pese a que este ha sido un ramo de todo menos convencional, no cabe duda de que ha sido un regalo que nadie se hubiera esperado, por lo que el factor sorpresa siempre hace que todo sea mejor. Y, por ello, está claro que el error de este hombre merece un gran aplauso.