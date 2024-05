Le preguntan a una pareja de titokers si se conocieron en la selva y esta es su épica respuesta al comentario racista

Aunque estemos en el siglo XXI todavía existe en el mundo mucha gente anticuada, llena de odio y desagradable con actitudes y pensamientos machistas, homófobos y racistas.

A una de esas personas se han tenido que enfrentar recientemente la conocida pareja de tiktokers @andrenm29 cuando decidieron responder a uno de los comentarios más racistas que habían recibido nunca.

Andres y Bouba son una pareja que cuentan sus experiencias como familia mixta en TikTok donde tienen más de 100.000 seguidores. Recientemente un usuario anónimo comento en uno de sus vídeos si se habían conocido en la selva, un comentario claramente racista, ya que Bouba es negro.

Lejos de cabrearse más de la cuenta, porque desgraciadamente ya están acostumbrados a este tipo de comentarios, decidieron darle la vuelta y responder con este genial vídeo que está siendo muy aplaudido.

"Pues sí, yo fui allí a Guinea a estudiar los insectos de allí de la selva", ha empezado diciendo Andrea con todo el sarcasmo posible.

"Y, de repente, estaba parada mirando un bicho palo y vino hacia mí una liana y era Bouba, que es de la tribu guntusumu, y se paró. Claro, él no sabía hablar nada. Él hablaba como... lololoalalala", ha continuado diciendo.

"Así, como con gritos y cosas raras. Y allí lo conocí. Me presentó a su familia, que también iba a de liana en liana y hasta hoy", sentencia en el vídeo que supera los 50.000 'me gusta'.

Un vídeo que no termina ahí y en el que Andrea aprovecha para contar como se conocieron realmente en una discoteca de Murcia: "Nos conocimos en 2017 en una discoteca de aquí de Murcia. Era un pub. Entré con una amiga, íbamos con dos chicos y vi a Bouba y me gustó. Yo dije: qué guapo es. Me puse a bailar con mi amiga y lo miraba, me miraba, nos mirábamos"

"Bouba se acercó, nos pusimos a hablar y me dijo: Andrea, se me ha apagado el móvil. Te doy mi número y si quieres me hablas'. Y así fue a la mañana siguiente le hablé. Y los dos chicos con los que yo iba nunca más se supo", ha dicho sobre el comienzo de su relación que ya dura más de siete años.