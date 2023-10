Un profesor cuenta esta indignante historia real que ocurrió en un colegio: "Un alumno mea en el termo del agua de la maestra"

El profesor murciano Toni García Arias fue galardonado en 2021 con el prestigioso premio 'Global Teacher Award' que concede la fundación AKS Education. Toni García Arias, actual maestro y director del colegio Joaquín Carrión de San Javier, ya fue galardonado en el año 2018 con el Premio al Mejor Docente de Primaria de España 2018.

Este reconocido profesor es también muy activo en redes sociales, especialmente en Twitter, donde tiene 11.000 seguidores. Recientemente se volvió viral al compartir una desagradable situación real que ocurrió en un colegio y que está dejando a todo el mundo indignado.

Todo empezó cuando durante el recreo "un alumno de 4° Primaria mea en el termo del agua de la maestra" pero por suerte está esquivó la desagradable situación ya que "cuando la maestra va a beber en la siguiente hora, un alumno le avisa".

Varios alumenos se rieron de la broma y la maestra, como es normal, decidió bajarlos al despacho de la directora que en vez de protegerla decidió quitar importancia a lo sucedido asegurando "que no es para tanto".

Cuando la maestra decidió insistir y llamar a los padres estos la amenazaron. La situación acabo con el niño que se había chivado siendo acosado por "el gracisoso del pis y amigos" mientras que a la tutora la dieron una baja.

Por último el curso siguiente, la maestra acabó en otro colegio y el niño acosado también, "Así funciona nuestro sistema", se lamente Toni.

"Por mi experiencia indirecta como familiar de profesores, diré que no me sorprende en absoluto. Una gran mayoría de centros "no quiere follones" y ni defienden al alumno acosado ni a los profesores. No sea que el centro tenga mala publicidad, y esas cosas", ha comentado @MMorguix

"Doy fe que es tal cual cm maestra Y cm madre d una niña q sufrió bulling en primaria, con agresiones físicas, rotura de labio, empujones por la escalera, patadas y un largo etc y todo lo que conseguimos fue un cambio de centro (para mi hija) a un lugar cercano de mi domicilio", ha comentado @sanrt_14 compartiendo su historia personal.

Muchos apuntan a que el problema, en gran parte, está en los padres del chaval. "El problema radica en el punto 6. Me llaman contándome eso de mi hija y además de disculparme con ella y obligarla a ella a disculparse, ya puede preparase para estar una larga temporada castigada", comenta @pipilotas123.

"Podría haberse expulsado pero la directora decidió no hacerlo. Dejó en indefensión a la maestra", sentenció Toni en un comentario.