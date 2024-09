Por qué la gente está escondiendo dinero en los supermercados (y por qué es mala idea)

Ser amable importa. Eso es una máxima cierta que puedes aplicar a cualquier aspecto de tu vida para mejorarla. La parte difícil es cuando esa amabilidad se mezcla con ideas extrañas que surgen en redes y que acaban teniendo el efecto esperado por cualquiera con dos dedos de frente. Y es desde aquí que llegamos a uno de los últimos trends de TikTok, que ha consistido en esconder dinero en los supermercados. Pero, ¿dónde exactamente? ¿Y por qué?

Todo empezó con un vídeo viral de un bolso no comprado y abandonado en la sección de bebés. La interpretación que se hizo de ese momento es que una madre quiso comprarlo, pero el dinero no le alcanzaba para ello y lo dejó allí. Se acompañó de la frase "ella se merecía ese bolso" y, claro, algunas bombillas se activaron a medias en algunas cabezas. Comenzó un trend tiktoker de esconder dinero en productos para bebés, de tal modo que esas madres que se "merecen el bolso" tuvieran un extra. Y de ahí, a la ruina.

¿Por qué es mala idea? Porque, como con tantas otras cosas, lo que mucha gente quería era subir el vídeo presumiendo del buen acto. Y en cuanto señalaban dónde estaba el dinero, otra gente iba a esos sitios no a comprar los productos, sino a hacerse con los billetes. Sea por egoísmo o sea porque también lo necesitan, es sencillamente absurdo decir dónde has dejado dinero de forma pública por muy buenas intenciones que tengas. Además, si tu objetivo es realmente ayudar y no solo presumir, hay formas mucho más eficientes de conseguirlo, incluso si te reportan menos likes en TikTok. Este caso, al final, nos recuerda que no te tienes que sumar a cualquier cosa sin pensártelo dos veces, por mucho que insistan las redes.