Por qué nadie quiere tener un novio gamer: el vídeo que lo explica todo

Puede que haya muchos estigmas injustos en torno a los gamers, pero lo cierto es que son muchas las ovejas negras que se encargan de representar públicamente lo peor de la afición por los videojuegos. Son muchas las personas, y especialmente las mujeres, que no quieren tener una pareja gamer, debido a los problemas que trae para la vida en pareja. Aunque hay quienes han tachado esas reticencias de exageradas, lo cierto es que este vídeo que se acaba de hacer viral demuestra que muchos tienen razones para no querer salir con gamers.

Seguro que tú también has sido testigo alguna vez de una dinámica de pareja que te chirriaba por esta razón. Los videojuegos son una experiencia que muchas personas se toman muy en serio y en la que se sienten muy inmersas, y eso puede sacar lo peor que uno lleva dentro. Entre los que se disocian, los que se malhumoran y los que directamente olvidan todas sus responsabilidades como adultos funcionales, lo cierto es que ser pareja de una persona así puede ser todo un reto.

En el caso de la pareja que aparece en este vídeo, estamos ante una persona que ha preparado una cena para los dos, y que no tiene más remedio que esperar a que el otro decida poner fin a la partida para ir y sentarse a la mesa como una persona normal. "Es que estoy jugando con mis colegas, no los puedo abandonar porque perderán": sí, sí puedes, es un juego, nadie va a morir y no os estáis jugando el sueldo. "¿No puede esperar un poco mi pareja para cenar?": no, no puede, porque se ha esforzado en prepararlo todo para cenar contigo y pasar un rato juntos, y tú estás faltando al respeto de tu pareja y al esfuerzo que ha hecho por ti.

Así que, sin importar en qué extremo del espectro te encuentres, nunca faltes al respeto a nadie por un videojuego, y tampoco dejes que tu pareja te aparque por una partida sin acabar.