Qué es ser una Pick Me Girl, y cómo saber si eres una de ellas

Internet ha provocado que se creen nuevas etiquetas para definir a unos tipos de personas muy específicos: algunas de ellas pasan de moda al poco tiempo de ser creadas, pero otras permanecen en el tiempo. Ser un NPC, por ejemplo, es un calificativo que lleva varios años en boga, y ahora hay otro que se está discutiendo mucho: ser una Pick Me Girl. Aunque hace ya bastante que empezó a usarse este término en el ámbito angloparlante, en los últimos meses es cuando se ha visto un uso cada vez más notable de él entre los usuarios hispanohablantes de las redes sociales. Pero, ¿qué es una Pick Me Girl, y cómo puedes saber si eres una de ellas?

Una Pick Me Girl es una chica que finge tener una personalidad y unos gustos que no son los suyos para resultar interesante a los chicos que le gustan. En el proceso, además, se dedica a despreciar todo aquello que sea estereotípicamente femenino, y critica a las chicas que sí disfrutan de este tipo de cosas. Busca gustar a los chicos forzándose a encajar con todo lo que les suele gustar a ellos.

Por supuesto, el origen de la Pick Me Girl está en el machismo: el pensamiento y la cultura tradicionales menosprecian todo aquello que suela encontrarse de forma habitual en las mujeres, y favorece a aquellas que no cumplen con esas "molestas manías" que las chicas tienen. Tener a una Pick Me Girl como novia es el sueño de muchos chicos: es como tener a un colega a tu lado, pero con el que puedes tener sexo. El único fallo en todo esto es que nadie puede fingir ser lo que no es toda su vida: la madurez hace que la mayoría de las Pick Me Girls abracen su lado femenino y disfruten de las cosas que les gustan, sin importar si a los chicos no les parecen atractivas.