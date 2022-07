¿Qué ves aquí?: La imagen viral que está confundiendo a todo el mundo

Más información 19 ilusiones ópticas que harán que no vuelvas a fiarte de tus propios ojos

Cada cierto tiempo pasean por Twitter, Instagram y el resto de redes sociales problemas matemáticos que tienen truco, retos visuales aparentemente imposibles e ilusiones ópticas destinadas a confundirte y dejarte loco. Y como es nuestro deber siempre que vemos uno lo compartimos con vosotros.

Paseando por Twitter en busca de posibles noticias e historias virales me encontré con una de estas ilusiones ópticas que ya había visto varias veces en el pasado y que estaba generando cierta polémica después de haber sido compartida por el New York Post.

"Esta ilusión óptica demuestra que todo el mundo tiene la mente sucia", es el polémico titular del artículo que ha generado más de 3.5000 tuits citados y 1.500 comentarios.

Evidentemente no hay nada sucio en unos pechos femeninos, que es lo que está viendo casi el 100% de las personas, y además la ilusión óptica que ha compartido el New York Post no es la correcta como puedes comprobar en nuestro vídeo.

A primera vista, la escandalosa ilustración parece representar la parte superior del torso de una voluptuosa mujer desnuda, que cuenta con pechos exuberantes y caderas curvilíneas.

Sin embargo, si los espectadores enfocan sus ojos muy fuerte, pueden comenzar a distinguir dos figuras simétricas paradas una frente a la otra, como si se prepararan para bailar. Específicamente, las líneas de la cadera y la pelvis de la mujer forman las piernas, sus costados actúan como sus torsos delgados y los pezones son la cabeza. Mientras tanto, las curvas de los senos de la mujer son los brazos elevándose en el aire de estos dos bailarines.

Algunos usuarios se han lanzando a responder al tuit de @nypost con ilusiones ópticas e imágenes subidas de tono demasiado fuertes como para ser incluidas en esta noticia.

VER MÁS: ¿Cuántos puntos ves en esta imagen?