LOVE IS IN THE AIR

Quedó con él para venderle unas entradas y ahora llevan cuatro años como pareja: una historia de amor viral

Hay veces en las que solo hace falta ser valiente para llegar a empezar a vivir un romance maravilloso, y esta usuaria lo ha demostrado a través de contar cómo conoció a su pareja, una historia que ha animado a muchos a escribir a su crush.