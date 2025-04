La queja de un camarero tras atender a un grupo de ocho personas: "la subnormalidad humana me sigue sorprendiendo"

Después de varios meses marcados por el frío invernal y las constantes lluvias, la primavera finalmente se ha hecho sentir con fuerza. Las temperaturas más agradables y los cielos despejados invitan a la gente a salir y disfrutar del buen tiempo, especialmente en las terrazas de bares y cafeterías, un clásico en esta época del año. Sin embargo, no todo son buenas noticias para los hosteleros, quienes en muchos casos se enfrentan a situaciones complicadas generadas por ciertos comportamientos de los clientes.

Un ejemplo reciente fue compartido por Carlos Morillas a través de Threads, la nueva red social vinculada a Instagram. En su publicación, Morillas no se quejaba del volumen de gente —algo que en esta época suele ser bienvenido—, sino de la actitud de un grupo de clientes al llegar a su establecimiento.

Según explicó, un grupo de ocho personas llegó al local y decidió juntar dos mesas de la terraza para poder sentarse juntas. Este gesto, que en muchos bares solo se permite bajo determinadas condiciones, no habría sido un problema en sí mismo si no fuera por lo que ocurrió después: de las ocho personas, solo dos hicieron una consumición, pidiendo apenas un café con leche cada una.

Este tipo de situaciones genera molestia entre los profesionales del sector. El motivo es claro: las terrazas son espacios limitados, muchas veces sujetos a regulaciones municipales que implican un coste para el hostelero. Ocupar varias mesas sin consumir adecuadamente no solo representa una pérdida de ingresos, sino que además impide que otros posibles clientes ocupen esos lugares.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.threads.net/@jc.morillas/post/DH_QLWcMSbI||| Ver en Threads ]]

En palabras del propio Carlos Morillas, visiblemente molesto: "Me llegan ocho personas al trabajo, juntan dos mesas de la terraza y me piden dos cafés con leche. La subnormalidad humana me sigue sorprendiendo…"

Otro usuario respondió en el hilo apoyando su postura y compartiendo su propia política al respecto: "En mi negocio, si no hay un mínimo de personas, tengo totalmente prohibido juntar mesas. Al que le guste, bien; al que no, que se vaya".

Morillas agregó: "Totalmente. Puedo entender que alguien no tenga ganas de consumir, pero que de ocho personas solo dos lo hagan... Pues es una mesa que estoy pagando al ayuntamiento y que no genera ningún beneficio".

Estas quejas no son casos aislados. Cada vez son más los profesionales de la hostelería que denuncian el abuso de ciertas prácticas que, si bien pueden parecer inofensivas para los clientes, tienen un impacto directo en la sostenibilidad económica del negocio.