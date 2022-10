¿Quién es Lucía Iniesta? La candidata a delegada de la Facultad de Letras de Murcia que se ha vuelto viral

Internet es un lugar en el que cualquier meme, foto, vídeo, persona anónima o situación puede acabar volviéndose viral de forma completamente inesperada.

Nadie pensaba encontrarse que entre toda la cargada actualidad del día uno de los nombres más repetidos en Twitter y el resto de redes sociales sería el de Lucía Iniesta.

No se trata de ningún familiar del futbolista Andrés Iniesta sino de una chica anónima que es estudiante del grado de Lengua y Lteratura Española de la Universidad de Murcia (UMU).

Según su programa de objetivos y su currículo, ha sido Delegada de Clase, subdelegada de la facultad y coordinadura de Cultura en la Facultad de Letras.

Actualmente ha presentado su candidatura para delegada de la facultad pero cuando varios amigos empezaron a poner mensajes en Twitter pidiendo el voto para ella seguro que no esperaban que la cosa llegara tan lejos.

Lucía se ha convertido en Trending Topic recibiendo una oleada de apoyo de gente que no puede votarla pero que no duda de subirse al carro del viral del momento.

Numerosas marcas como Aliexpress, Goiko, DIA, Tinder, MovistarFutbol y KFC entre otras han expresado su apoyo a la candidatura publicando mensajes en Twitter.

También se ha sumado al carro de la candidatura de Lucia el conocido YouTuber Sr.Cheeto.

La propia Lucía no da crédito a lo que le está sucediendo. "No me estoy creyendo nada de lo que me está pasando. Ahora mismo podría cagarme en la puerta d vuestra casa y seguiríais apoyándome", ha escrito en varios tuits.

Samu, uno de los miembros de su candidatura y de los que había ayudado a moverla por twitter, explicó como estaban viviendo toda la situación. "Bueno, no han sido las elecciones aún pero me da igual lo que salga. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en el fenómeno y habéis hecho posible todo esto. A mis compañerxs de equipo, a Juanan el primero, os amo. Esto es una cosa que no vamos a olvidar en la vida", aseguró.

Mientras Lucía y su equipo siguen en una nube ante tanto apoyo los tuits y los memes no paran. "¿Porque las elecciones a delegado de facultad en la UMU parecen a presidente del gobierno? Estoy fascinada, que fantasia", apuntaba una tuitera y nosotros también estamos fascinados. No sabemos cuándo serán las elecciones pero vamos a seguirlas de cerca.