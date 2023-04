Quién es Sabrina Lan, la tiktoker que cuenta su vida como si fueran episodios de una serie

Hay personas que tienen una vida tan emocionante que tan solo contando su historia son capaces de tener a miles de personas atentas a una pantalla durante horas. Esto es lo que ha conseguido Sabrina Lan, una modelo que mientras se preparaba para un vídeo dejó caer que se había independizado a los 15 años, algo que sin duda llamó mucho la atención de sus seguidores. Por este motivo, una persona le pidió que contara cómo había conseguido irse de casa siendo tan joven, una historia que compartió durante el siguiente 'Get Ready With Me' y que de la noche a la mañana ha llegado a millones de personas.

Además, como el final de esta historia quedó muy abierto porque daba paso a otra etapa de su vida, los espectadores no han dudado en preguntarle una vez más qué es lo que pasó después, algo que la modelo no ha dudado en contestar. A raíz de esto, se ha convertido ya en una costumbre el actualizar su perfil con la continuación junto a un vídeo preparándose, algo que sus espectadores ya sienten como si se tratara de una serie que siguen a diario. Por este motivo, no es de extrañar que muchos celebren cada una de las nuevas actualizaciones que comparte Sabrina Lan en su perfil, ya que, tal y como ha reflejado en estos vídeos, su vida está llena de unos altibajos dignos de una serie de televisión.

Por otro lado, pese a que la tiktoker se dedica profesionalmente al modelaje, también ha compartido en más de una ocasión que es una persona que disfruta mucho creando contenido. Por ello, no solo comparte vídeos en su perfil de TikTok, sino que también cuenta con un canal de YouTube en el que sube vídeos con los que el público la puede acompañar a algunos de sus viajes. Sin lugar a dudas, pese a que no se sabe en qué momento Sabrina Lan acabará de contar su historia, parece que por ahora la 'serie' tiene para rato, por lo que sus seguidores están entusiasmados con la idea de seguir viendo las actualizaciones de la modelo.