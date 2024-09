¿Quiénes son Carla Cuero y Pablo Oria, y por qué se han hecho tan virales en TikTok?

Estamos viviendo un verano de desamores con parejas que se separan, como Gemita y Auron o Juan y Ari. Esas historias destacan porque ha habido un desarrollo detrás, pero hay otras que explotan antes incluso de comenzar. Así están las cosas con Carla Cuero y Pablo Oria, que se han vuelto virales en TikTok por una historia que amenazaba con romance, pero desembocó en dolor y poco más.

Vayamos por partes. Hace unos meses, Carla le enviaba un CV para ser su novia a Pablo, algo que funciona como trend en TikTok. Después de que Pablo lo mostrara en un vídeo, retó a que llegara a medio millón de likes para ir a Holanda, donde reside Carla. ¿Resultado? Se acabó plantando allí. Así reaccionaba Carla en su momento.

No sabemos todos los detalles de ese viaje, pero sí que, a posteriori, Pablo le sorprendía con otro viaje. Ambos irían a Berlín, y los comentarios se llenaban de "qué bonita historia de amor", "todas queremos un Pablo" y similares.

Pero, ¡ay! Fue allí en Berlín donde las cosas no terminaron de salir bien. Por hechos que entonces no se sabían, cuando volvieron, la cosa no fue a más. No solo la historia de amor no se iba a desarrollar, sino que la amistad se había terminado. ¿Los motivos? Así lo contaba Carla, un tiempo después, en su propia cuenta.

Esos 200 euros que aseguraba que le habían robado pertenecían a comidas en Berlín, y Carla asegura que Pablo no se los devolvió. El pago debía venir de lo que la marca abonara, dado que el viaje era una colaboración. En respuesta, Pablo subió su propio vídeo:

En él explicaba que la marca abonaba 350 euros, pero que en el viaje Carla se gastó 200 euros en comidas y él 150 euros en los mismo. Argumentaba que, en base a todos los gastos que había hecho para organizar el viaje, consideró que era justo quedarse con ese dinero y que la comida fuese gastos compartidos. No menos cierto es que él le ofreció el viaje diciendo que todo sería gratis, así que acabó subiendo mostrando el pago de 200 euros:

Y mientras tanto, el CV de Carla parece que vuelve a circular, esta vez buscando una cita con David Aliagas:

¿Resultado? Comentarios a favor y en contra de ambas personas, acusaciones cruzadas de robar, mentir… y, sobre todo, muchas interacciones en redes, donde se han vuelto virales. La rueda sigue, los comentarios y los likes se multiplican y todo vuelve a empezar. Al final, situaciones personales que pueden ocurrirle al común de los mortales llaman la atención de todo el mundo, y al mismo tiempo hacen cuestionarse, una vez más, la realidad de lo que vemos en las pantallas de nuestro móviles.