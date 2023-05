¿Es realmente dañino dormir con nuestro móvil?: Alba Moreno resuelve este famoso mito sobre las ondas electromagnéticas

Aunque los avances tecnológicos han traído consigo muchas mejoras en la vida de las personas, lo cierto es que estos cambios también han llegado de la mano de decenas de mitos que perduran hasta el día de hoy. Esto es algo muy difícil de frenar porque, ante el desconocimiento, cualquier teoría puede llegar a sonar convincente a oídos de cientos de personas. Pero, afortunadamente, muchas de estas teorías tienen una respuesta mucho más sencilla de lo que pude parecer y, cuando alguien decide corregir este mito, se resuelven muchas de las dudas que plantean respecto a este tema.

Dentro de todas estas teorías hay una que es especialmente conocida por todos: la que afirma que dormir junto al móvil puede llegar a ser muy perjudicial para la salud de las personas. Pero, al contrario de lo que muchos creen, la realidad es que esto no es cierto, y la divulgadora física Alba Moreno ha querido iluminar una vez más a los usuarios con su conocimiento sobre este ámbito.

Por ello, la joven ha explicado que, aunque es cierto que existen radiaciones electromagnéticas que afectan negativamente a las personas, este no es el caso de la que emite el móvil o el Wi-Fi. Esto se debe a que existen dos tipos de radiaciones electromagnéticas: la radiación no ionizante y la ionizante, las cuales se clasifican dependiendo de su energía y su longitud de onda. Y, respecto a estas dos, el Instituto Nacional de Cáncer ha asegurado que "la radiación no ionizante no es dañina" para la salud de las personas.

Por tanto, debido a que el móvil y el Wi-Fi emiten las "ondas de radio y microondas", que forman parte de la radiación no ionizantes, este aspecto de los dispositivos que tanto preocupaba a las personas no es realmente dañino para la salud. Sin duda, este es un bulo que llevaba años circulando y, tal y como ha podido verse en los comentarios, había muchas personas que desconocían la realidad detrás de este mito. Por este motivo, no queda más que agradecer a Alba Moreno una vez más su gran labor como divulgadora y por tranquilizar a todos los que se han preocupado tantas veces por este mito.