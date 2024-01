Recibe un audio de su novio a las 3 AM, pero estaba durmiendo a su lado

Pese a que la mayoría de las personas tienden a pensar que cuando duermen lo hacen plácidamente y sin molestar a nadie, la realidad es que muchos de ellos terminan descubriendo que esto está totalmente alejado de la realidad. Porque, cuando empiezan a compartir cama con otra persona, descubren que roncan, hablan o simplemente se mueven mucho en la cama mientras duermen, algo que muchos se niegan a aceptar, especialmente con el tema de los ronquidos.

Por ello, hay quienes terminan optando por grabar a la otra persona mientras duerme para enseñárselo a la mañana siguiente y que así, finalmente, acepte que también ronca cuando está en su quinto sueño. Y, quizás, este es el motivo por el que esta tuitera se ha despertado con un audio de su novio por la mañana, algo que de primeras le ha sorprendido, ya que no entendía por qué le había llegado un mensaje a las 3 de la mañana, si él estaba durmiendo a su lado. Pero, en cuanto ha abierto el chat y ha escuchado el audio, ha entendido por qué le había enviado este mensaje: la había grabado mientras roncaba.

Y, por lo que parece, esto es algo bastante más común de lo que algunos se imaginan, ya que una chica ha confesado que ella también tuvo que grabar a su marido porque él no le creía cuando le decía que roncaba. En ese momento, la tuitera le ha respondido destacando que, al parecer, ella ronca "como un camionero" y que hace ya un tiempo que lo hace.

Además, ha señalado que, aunque ella era consciente de que roncaba un poco, no sabía que lo hacía "a ese nivel", por lo que se ha sorprendido mucho al escucharse y no le extraña que su pareja no haya podido dormir bien esa noche por culpa de ello. A raíz de esto, muchas otras tuiteras le han dado la bienvenida, con mucho humor, "al club del serrucho", ya que parece que son varias las que sufren por este mismo problema.