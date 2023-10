Recibe una llamada desde la cárcel y se sorprende ante la pregunta que le hacen: "¿Cómo es la vida en el exterior?"

Cada vez son menos las personas que llaman por teléfono a no ser que sea por trabajo o para publicitar algo. Por ello, la mayoría de las personas tienden a dudar si responder o no cuando les llama un número desconocido, ya que no se sabe quién puede estar al otro lado del teléfono. Aun así, hay ocasiones en las que la curiosidad termina superando a uno y acaba respondiendo por si es algo importante.

Y esto es lo que le pasó a xWhyySoSerious, una tuitera que recibió una llamada desde la cárcel, algo que la sorprendió pero que decidió responder, porque le preocupaba que se hubiera equivocado de número y tuviera algo importante que decir. Pero, por lo que parece, valió la pena coger la llamada, ya que se encontró con un preso bastante amable al otro lado, el cual le confesó que había estado marcando números al azar porque la cárcel era un lugar muy aburrido. Por este motivo, quiso preguntarle cómo era la vida en el exterior, algo que ella no dudó en responder, de forma que estuvieron hablando durante los dos minutos que duraba la llamada, momento en el que él le confesó que estaba allí porque le habían pillado robando un banco.

A raíz de esto, algunos usuarios han compartido que el hombre simplemente debía querer a alguien con quien hablar, algo con lo que la tuitera ha estado de acuerdo, ya que después de que se acabara el tiempo la volvió a llamar. Aun así, ha confesado que no le respondió, pero que si la llama otro día posiblemente responda, ya que parecía estar bastante solo. Pese a ello, parece que por ahora no ha vuelto a recibir ninguna otra llamada, así que quién sabe si volverá a ponerse en contacto con ella o si, por lo contrario, en el futuro el hombre optará por intentar llamar a otros números al azar.