De regalo de comunión, una colección de vapes: el vídeo que ha hecho arder a las redes

El vapeo se ha convertido en uno de los vicios favoritos de la población más joven, y ya son muchos los que han sustituido el tabaco por esta forma similar de pasar el rato. Aunque no cabe duda de que absorber vapor de agua y fumar cigarrillos no son actividades igual de nocivas, el hecho de que existan vapes sin sustancias adictivas ha hecho que muchos menores de edad se enganchen a ellos, ya que su entorno no ve nada de malo en comprárselos. Incluso se ha explorado la posibilidad de crear vapes para bebés, uno de los juguetes más controvertidos de los últimos años. Esta es una realidad que se ha podido comprobar en este vídeo que se ha hecho viral, donde una niña recibe como regalo de comunión una caja llena de vapes.

Muchos han pensado que se trataba de una broma de su familia, pero los más avispados se han dado cuenta de que, antes de abrir el regalo, la niña ya tenía un vape en la mano, por lo que parece que es consumidora habitual. La gran mayoría de las personas que se han cruzado con este vídeo no se han podido creer la naturalidad con la que el entorno familiar de esta niña ha tratado el asunto, ya que el vapeo puede tener consecuencias negativas para la salud, incluso cuando el líquido de estos vapes no contiene nicotina.

Cuando una persona absorbe el vapor de uno de estos dispositivos, está inundando sus pulmones con vapor de agua (y otras muchas sustancias que pueden estar incluidas en la mezcla líquida). Los profesionales de la salud ya han señalado que el uso prolongado y habitual del vape puede contribuir al desarrollo de problemas respiratorios, a pesar de que la sustancia que se inhale, como tal, no sea dañina. La capacidad pulmonar es una de las que más afectadas se puede ver, y si el consumo de vapes se realiza desde edades tan cortas como la de la niña de este vídeo (si está haciendo la comunión, difícilmente superará los diez años de edad), puede afectar al desarrollo normal de las personas. ¡Y viendo la cantidad de vapes que tiene ahora en sus manos, está claro que tiene la intención de seguir vapeando de forma habitual e indefinida!